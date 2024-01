Ágatha Ruiz de la Prada amenaza al jurado en su primer concurso televisivo

La diseñadora de moda ha comenzado con mal pie en su debut como concursante de 'Bailando con las estrellas', donde ha protagonizado un desagradable desencuentro con el equipo.

Mediaset continúa renovando su programación y este sábado ha abierto la pista de baile, estrenado una de sus grandes apuestas para el 2024, Bailando con las estrellas, presentado por Jesús Vázquez y la modelo Valeria Mazza.

Entre los famosos invitados al talent show, en el que tienen que demostrar sus dotes para el baile en diferentes estilos, la primera en destacar y, no precisamente por sus dotes artísticas, ha sido Ágatha Ruiz de la Prada, quien en su vídeo de presentación ya avisó de su poca destreza en el baile: "Lo importante es participar, bastante hago con estar aquí (…) He hecho muchas tonterías en mi vida pero me parece que esta va a ser de las más gordas".

En desacuerdo con su valoración

Aunque reconoció que durante su infancia dio clases de ballet "como todas las niñas pijas de Madrid", no es una disciplina "en la que haya destacado. Mi hijo se va a morir de vergüenza y no me va a ver", confesaba en la previa.

Ágatha Ruiz de la Prada abandona enfadada el programa en directo: "No he venido aquí para esto" - Bailando con las estrellas https://t.co/MQng0dn7P0 ANTONIS TUUUU VAS A HABLAR DE FALTAS DE RESPETO, ESTO ES PARA MORIRSE, LE DAN UN CARGUITO Y SE LE SUBE — jackie march (@Trianamarcch) January 14, 2024

Y, al parecer, el peor de los designios se ha hecho realidad en el día del estreno, donde la diseñadora se enfrentó a un tango. Un reto que no ha gustado al jurado, que la puntuaba por debajo de sus expectativas: "Me he quedado sin palabras y no porque fuese bueno", reaccionaba con sorpresa el bailarín Gorka Márquez.

INSOPORTABLES Antonia Dell’Atte y Agatha Ruiz de la Prada. El talent estaría mucho mejor sin ellas. Y a Boris recordarle q no está en Crónicas o Más Q Baile, con sus gritos, sin dejar hablar y quitándole valor a las puntuaciones del jurado técnico #BailandoConLasEstrellas — FaranduleandoES (@farandulaESP) January 14, 2024

La diseñadora se mostraba atónita con los puntos recibidos y así se lo hacía saber a la dirección del programa: "La verdad es que yo antes de que me echéis prefiero irme yo solita. Yo no he venido aquí para esto, esto no es lo que habíamos hablado, estáis haciendo justo lo contrario, no me parecen justas las palabras del jurado, de ese chico bailarín que no sé ni quién es", decía, provocando al jurado.

Una situación que era apoyada incluso por su compañero de baile: "Os respeto, pero no estáis utilizando la misma vara de medir para los concursantes, no es lo mismo tener 20 años que tener la edad que tiene Ágatha. Hemos tenido que simplificar la actuación, pero Ágatha lo ha dado todo".

A esto se sumaban los intentos de los presentadores, Jesús Vázquez y Valeria Mazza para evitar que diseñadora salera del plató, sin éxito, ante el estupor del resto de sus compañeros, aunque regresó en los últimos momentos del directo para volver a increpar al jurado y amenazar con no regresar el próximo sábado: "No me parece justo lo que se ha hecho. Estoy completamente desmotivada. Esto no fue lo que se me prometió antes de entrar".