Valeria Ros enseña el culo en directo y se lleva un "mordisco" del invitado

La espontaneidad de algunos televisivos de la parrilla actual de la pequeña pantalla está llegando a unos límites que tal vez sobrepasen incluso la paciencia de los sufridos espectadores.

A punto de terminar su semana como presentadora de Zapeando en la ronda de sustitutos de Dani Mateo que está protagonizando el programa este mes de agosto, Valeria Ros sigue dejando momentazos al frente del magacín de sobremesa de La Sexta.

Sin ir más lejos este jueves ni corta ni perezosa enseñó el culo en directo... tras un biombo eso sí. Y es que con el Maestro Joao en plató no lo dudó ni un instante a la hora de probar las dotes adivinatorias del televisivo vidente: "Cómo me gusta que me lean el culo", comentó dvirtiendo al Maestro Joao: "No me digas nada malo, que me da un bajón".

El adivino aseguró que tendría tacto y descubrió una tirita: "Es porque tengo un lunarcito", explicó la presentadora, pero cuando Joao la quitó descubrió algo inesperado: "No es un lunar, es un mordisco que te han dado".

Por lo demás, señaló que "eres una mujer muy profunda" y añadió que tiene un canal abierto por el que "se puede meter cualquier espíritu y hablar a través de ti". También auguró que le saldrán muchas parejas pero con dificultades y todos serán personas físicamente distintas. "No hago ascos a nada", confirmó la cómica vasca.

El futuro de Valeria Ros no termina de convencer en La Sexta

En el ámbito económico apuntó que es afortunada aunque prevé que la zapeadora hará fortuna en unos tres años con algo relacionado con el azar. También, vaticinó una pareja estable con la llegada de la primavera y con alguien conocido.

Sin duda un culo muy prolífico a la hora de ver el futuro el de Valeria Ros que, sin embargo, no funcionó tan bien como se podría haber esperado en los audímetros, donde Zapeando bajó para La Sexta hasta el 6.2% de share y 592.000 espectadores, frente al 6.6% y 612.000 del día anterior.