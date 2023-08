Iñaki Urrutia se ahoga animando a Valeria Ros: la nueva aventura de La Sexta

Dicen que el roce hace el cariño... y si no que pregunten a los dos compañeros de la cadena verde de Atresmedia que están dispuestos incluso a perder la respiración los unos por los otros.

Este verano en ausencia vacacional de Dani Mateo está siendo de lo más movidito en la cabecera de la mesa de Zapeando. Y es que esta vez el veterano programa de zapping de sobremesa de La Sexta ha optado por ir cambiando de presentador cada semana, entre los colaboradores habituales del formato.

Así las cosas, después de que ya lo hicieran en semanas anteriores Quique Peinado y María Gómez, la encargada de sustituir a Dani Mateo es a partir de este lunes Valeria Ros, que no parece tener demasiada fe en sí misma: "Que Dios nos coja confesados", confesó entre bromas y veras la cómica vasca nada más coger el timón del formato.

Tan poca confianza tiene en hacerlo bien (o al menos es lo que dice) que reconoció que "no daba ni un duro" y prometió "no liarla". Algo sobre lo que cambió de opinión en un abrir y cerrar de ojos: "Bueno, no puedo prometerlo, ya me conocéis". Eso sí, Valeria Ros tiene un as en la manga para que todo salga razonablemente bien: "Menos mal que estáis vosotros".

Iñaki Urrutia se queda sin aire animando a Valeria Ros

Y no es baladí porque alguno de sus compañeros es tan fiel que está incluso dispuesto a dejar de respirar por ella. Es el caso de Iñaki Urrutia, tal como confesó en directo María Gómez: "Iñaki ha empezado a animarte tanto que se ha ahogado". "Me he quedado sin aire", admitió él, volcado en apoyar a su compañera.

Mucho cachondeo y mucha broma pero lo cierto es que Valeria Ros debutó como presentadora de Zapeando de la mejor manera posible (y de la forma que más gusta a los directivos de las cadenas): subiendo las cifras de audiencia del programa de La Sexta. Vamos, que este lunes registró un 6.5%de cuota de pantalla y 596.000 espectadores, sus mejores datos desde el pasado 7 de agosto.