Bronca con Ana Rosa Quintana por "culpa" de la Reina Letizia y la Infanta Sofía

Ana Rosa Quintana ha tenido que pedir calma en su programa en la sección de sociedad cuando prácticamente en directo analizaban las imágenes de la confirmación católica de la Infanta Sofía.

Todo ocurría cuando Alessandro Lequio rompía lo políticamente correcto y calificaba la indumentaria de la Familia Real como de "modas Paqui" de pueblo.

Lequio criticaba duramente sobre todo la indumentaria de la Infanta Sofía, protagonista de la ceremonia, por ser "inadecuada e irrespetuosa con una ceremonia católica por llevar el ombligo al aire". El televisivo conde cuestionaba también la vestimenta de la Reina Letizia y de la heredera de la Corona, la Princesa Leonor.

En ese momento se ha producido un debate en El Programa de Ana Rosa y ha sido Paloma García-Pelayo quien ha defendido la elección de vestido de la Infanta "porque va como cualquier chica de su edad".

Cristina Tárrega, sin embargo, ha respaldado la opinión de Alessandro por el evidente carácter religioso del acto.

#NEW Infanta Sofia, King Felipe, Queen Letizia and Princess Leonor of Spain have arrived for Sofia’s confirmation 🩷



Sofia has asked her sister Leonor to be her godmother for the ceremony 🥹pic.twitter.com/yCwJ4K633c