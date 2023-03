Jorge Javier insta a Kiko Hernández a salir del armario tras su última pillada

Por más que al presentador de Telecinco se le pide, incluso a través del nuevo código ético de Mediaset, que deje de soltar peroratas político-ideológicas parece que no da su brazo a torcer.

No hay manera. Por más que Mediaset toma medidas al respecto para que Sálvame no se convierta en un hervidero de opiniones políticas e ideológicas (incluso a través del ya famoso y sonado Código Ético que lo prohíbe en programas de entretenimiento que no tengan mesa política ad hoc) no parece que surta efecto... al menos sobre Jorge Javier Vázquez.

El presentador volvió por sus fueros asegurando que todo es política en la vida. Todo al hilo de la última pillada in fraganti de Kiko Hernández con Fran Antón (y ya van....).

Aunque Hernández suele colaborar en Sálvame martes, miércoles y jueves esta vez pidió librar en martes alegando motivos de trabajo. Sin embargo, alguien le ha pillado con Fran Antón en Nueva York.

Da la casualidad de que este martes también era el cumpleaños de Antón y hasta la redacción del programa de Telecinco llegaron dos fotos en las que se ve al actor en compañía de Hernández paseando por la ciudad de los rascacielos. Ambos se muestran tranquilos, caminando con un look casual, intentando pasar desapercibidos...

Jorge Javier Vázquez vuelve por sus fueros vertiendo opiniones políticas e ideológicas

Ya son tantas las cazadas juntos que aunque el colaborador siempre ha negado que le una a Fran nada más que una amistad el debate está sobre la mesa.

Jorge Javier Vázquez, que no sabe si el colaborador en realidad es más que amigo de Antón, sí se soltó un speech asegurando que si lo es debería hacerlo público: "Si está con él, creo que debería decirlo. En 2023 creo que todos los que salimos en televisión tenemos cierta parte de compromiso con la sociedad y cierta parte de altavoz".