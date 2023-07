Massiel demuestra ser "libre" incluso en territorio comanche y sanchista de TVE

Marta Nebot fue el claro ejemplo por parte de la televisión pública de intentar captar votos para la izquierda en contra del PP. Pero la cantante indómita se la comió con patatas.

Massiel es indómita. Rebelde. De izquierdas, de las de verdad. De antes. Y se casa con poco. Tan sólo con su libertad. De pensamiento y actuación. Este martes volvió a suceder. Y en TVE con su especial de Lazos de Sangre. Era su noche. Su memoria con su vida vivida y masticada fue protagonista. La Massiel sensible también apareció cuando observa que el hijo de su gran amigo Luis Eduardo Aute, Miguel, quiere acompañarla en el especial con un directo desde casa.

Miguel, el hijo de Luis Eduardo Aute, sorprende a Massiel en #LazosMassiel.https://t.co/eJxUhecgTi pic.twitter.com/BrBBDqVFYv — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) July 18, 2023

Es el momento de la lágrima que se escapa en el rostro de Massiel. Se recompone pronto. Llora en soledad. Sin aspavientos. Es mujer fuerte. Fue valiente cuando era difícil. Y no oportunista en tiempos actuales. Aquí abundan muchas. Las nuevas feministas. En las que Massiel no cree. Ni en ellas. Ni en los todes. Un atentando a la lengua de Cervantes.

El documental de Massiel tuvo todos lo ingredientes de la excelencia. Lo inédito también aparece por primera vez después de muchos años guardado en un cajón. La cantante en pleno franquismo se atreve en una arenga pública sin precedentes sobre el aborto y el divorcio. Corre el año 1970. Aquello fue vetado. La artista se expresó sin miedos. Su verdad. Sin rodeos y atacando a la moral establecida. Siempre libre. Nunca oportunista. Este martes sucedió ante algunas colaboradoras que parecían impuestas por la administración Sanchista.

Massiel nunca ha guardado silencio ante ninguna pregunta, y precisamente por eso, censuraron un programa en el que la entrevistaban. Massiel demostró que no le temía a nada. #LazosMassiel pic.twitter.com/bQfWQPF2R4 — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) July 18, 2023

Massiel se “ríe” con aplomo de la colaboradora Marta Nebot. Una periodista de información política que se incorpora con muchos protagonismo al mundo del corazón y con la mejor silla del plató de televisión en Lazos de Sangre. El orden de las sillas es importante. Cuánto más cerca se está del presentador, más importancia se le da desde la dirección al colaborador. Marta Nebot desbancó a las históricas del corazón Beatriz Cortázar, Rosa Villascatín o Carlos Ferrando. En intención. La realidad del espectador fue otra. Los ciegos y sordos se pudrieron dar cuenta.

Massiel y el feminismo, la lucha de la mujer, los colectivos LGTBI y la propaganda del PSOE

Marta Nebot fue el claro ejemplo por parte de la televisión pública de intentar captar votos para la izquierda en contra del PP. Su argumento fue claro. Desde su madura juventud recordó a Massiel, el feminismo, la lucha de la mujer, los colectivos LGTBI y toda la propaganda que lleva el PSOE y Sumar en sus banderas, pancartas, protestas y programas. Lo intentó pero Massiel se la comió.

En ocasiones, con su silencio y su mirada. Y palabra acertada. No pudo con ella. El pinganillo no funcionó. Massiel le recordó lo qué era el feminismo. Y otras luchas en la que fue protagonista mientras que los que ahora hablan no habían nacido. Memoria histórica reciente también.

Massiel fue grande y libre. Una vez más. Y ya son muchas. Con peajes pagados. Es consciente. Su libertad de pensamiento no está en venta. Así sucedió en Sálvame Deluxe la última vez que acudió. Se posicionó con Isabel Díaz Ayuso y en contra de la izquierda. La actual. Defendió a Miguel Bosé en contraposición a Jorge Javier Vázquez. Discusión intensa sobre el machaque y la soberbia. Ya nunca más volvió al programa de La Fábrica de la tele. Historia de la televisión privada próxima en la hemeroteca. El pensamiento único. La izquierda poco democrática. O nada.

Este martes en TVE demostró que su pensamiento, su libertad, sus vivencias y su vida no están en venta por un programa de televisión donde se homenajea a su vida y su carrera. La periodista Marta Nebot lo intentó. Más allá de que a Massiel la conozca poco. O nada. Su misión era otra. Por ideología, interés o necesidad. Marta Nebot es de la prensa seria. Presuntamente. Tuvo la mejor posición en plató. Sin presunta. Massiel demostró que para entrar al “trapo” sólo hace falta tener poca información. No es su caso. El de otras, es su asunto o interés. Mediático o político.

La firma de Lazos de Sangre fue sobresaliente. Una protagonista eurovisiva y libre, el ojo que todo lo ve del genio e histórico de la televisión Alberto Maeso, la maestría de la productora Tesseo y la acertada decisión de cambiar a Boris Izaguirre por Jordi González. Lo estético frente a la información. Lo demás fue una anécdota que se quedó en “parvulitos” de campaña electoral de la izquierda sanchista gobernante. Massiel “La Libre” incluso en territorio comanche.