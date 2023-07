Bertín Osborne estalla por el "aborto": contundentes pruebas y las lleva al juez

El cantante y presentador vive subido en un torbellino en los últimos días gracias a lo ocurrido con su "amiga especial" y ahora una nueva ex. Él se ha visto obligado a reaccionar.

Se lo contábamos en la mañana de este miércoles 19, Bertín Osborne se sienta acosado por la prensa y ha llegado a llamar a la Policía para que los periodistas que hacen guardia a las puertas de su finca de Sevilla fueran desalojados. Ahora, por si fuera poco, le sale otro borrón en su más reciente pasado en forma de otra ex con nombres y apellidos y muchas ganas de hablar, por lo que se ve: la ex participante de Mujeres y Hombres y Viceversa (que emitía Mediaset) Chabeli Navarro, con quien se le relacionó tras su separación de Fabiola Martínez a comienzos de 2021.

Chabeli ha concedido una exclusiva a la revista Lecturas, el mismo semanario que ofrecía la primicia de la paternidad de Bertín. "Por fin os cuento mi historia, sin censuras, sin miedos. Esto no lo hago con intención de hacer daño a nadie, sino para sanarme, para curar mis heridas. Para decirle al mundo está es mi historia".

La nueva ‘invitada’ a esta polémica lo afirma contundentemente: "Estuve embarazada de Bertín Osborne y él me convenció para que abortara". De esta forma, se siente totalmente identificada con la historia de Gabriela: "Reviví lo que yo pasé hace dos años. La misma noticia se la di a Bertín hace dos años".

Chabeli compara su situación y su decisión final, la de abortar, con la de Gabriela Guillén y por ello le dedica unas palabras en las que también se culpa a sí misma: "Ha sido muy valiente, yo no lo fui". Y confiesa a la citada revista el motivo que le llevó a tomar la decisión de no tener el jijo que compartiría con Bertín Osborne: "Me sentía juzgada y tuve miedo".

Reacción de Bertín Osborne contra Chabeli Navarro

Y ante todo este nuevo lío el presentador de Mediaset no ha tardado nada en reaccionar y lo ha hecho con un contundente comunicado anunciando acciones legales a través de sus representantes legales, MA Abogados, que en Esdiario les reproducimos íntegramente:

"Nuestro cliente, D Noberto Ortíz Osborne ha encomendado a este Despacho profesional el inicio de las actuaciones legales oportunas para restablecer la verdad en relación con las afirmaciones falsas realizadas por Doña Isabel María Navarro Márquez y publicadas en el día de hoy por una revista de gran difusión".

Añadiendo que "en las actuaciones judiciales correspondientes aportaremos las pruebas documentales que obran en nuestro poder que acreditan las mentiras y falsas acusaciones vertidas por Doña María Isabel Navarro Márquez, y solicitaremos la reparación de los graves prejuicios que estas afirmaciones están causando a Don Norberto Ortíz.

D. Norberto Ortíz Osborne lamenta profundamente que al hilo de la noticia de un reciente embarazo, que alguien quiera sacar provecho en su propio beneficio".