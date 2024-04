Consecuencias del 'caso Borrego': la verdad del despido de Terelu Campos de TVE

La ahora matriarca de Las Campos regresaba a Telecinco para hablar de la participación de su hermana en Supervivientes y del lío generado por su sobrino. La competencia no se lo perdona.

El hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, se ha convertido en el blanco de las dianas de todo el clan Campos, que no han dudado en censurar su conducta con su madre en una entrevista publicada en una reciente exclusiva, en la que la culpa de su ruptura matrimonial con Paola Olmedo, lo que ha provocado numerosas reacciones hablando sobre su comportamiento, tal y como les hemos venido contando en ESdiario.

Desde Así es la vida, programa en el que trabajan Almoguera y Alejandra Rubio (él en el control de realización, y ella, como colaboradora), la novia de Carlo Costanzia ha sido la primera en arremeter contra él.

Declaraciones a las que sumaba horas más tarde la ahora matriarca de la familia, Terelu Campos, que se sentaba en el plató de De Viernes para desvelar la conversación que mantuvo con su sobrino, tanto antes, como después de salir la portada.

"Nos encontramos con una noticia impensable en nuestra vida. Si a mí alguien me hubiera dicho que mi sobrino iba a dar una exclusiva y que después su objetivo era reventar a su madre, yo no tendría manos ni piernas porque me las hubiera quemado", apuntaba perpleja la hasta ahora colaboradora de Mañaneros, al confesar que había hablado con su sobrino horas antes de salir la exclusiva.

Y decimos 'hasta ahora' porque Terelu Campos ha sido despedida del programa Mañaneros, presentado por Jaime Cantizano en La 1 de TVE.

Terelu Campos, los motivos del despido

Según diversas informaciones, que ha confirmado ESdiario, la dirección de Mañaneros habría decidido no contar con la colaboradora por desavenencias con los directores por el contenido que aportaba al programa, además de por su actitud hacia otros trabajadores del equipo. Sin embargo, el cese de sus colaboraciones con la cadena pública, comunicado hace dos semanas, parece solo afectar a las que hacía en el programa de Jaime Cantizano, ya que este mismo sábado 6 de abril estuvo en el plató de D Corazón.

Pero pese a que se habla de los contenidos que Terelu aporta, lo cierto es que tras su despido está su notable protagonismo en la competencia: la mayor de las Campos está ahora de nuevo alimentando los principales programas de Telecinco. Mediaset España, además, se encuentra en una guerra de audiencias con Televisión Española para lograr la segunda posición del ranking televisivo.

Lejos queda el primer puesto que monopoliza desde hace 29 meses consecutivos Antena 3, pero la lucha está ahora entre la televisión pública y la cadena de Fuencarral, que se disputan ese segundo lugar en el podium