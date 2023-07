Beatriz Trapote intenta reventar la exclusiva de Bertín Osborne pero no lo logra

El cantante trabaja para Telecinco pero curiosamente el gato al agua de su próxima paternidad se lo llevó Antena 3, donde colabora su exmujer y donde el presentador dio las declaraciones.

Este miércoles con la portada de Lecturas anunciando su próxima paternidad a los 69 años, Bertín Osborne se convirtió en protagonista indiscutible de la crónica rosa y no se habló de otra cosa en todos los programas con secciones de corazón.

Curiosamente y a pesar de que el presentador tiene programa en Telecinco no fue la cadena de Mediaset la que se llevó el gato al agua de sus primeras declaraciones. En un principio habló con Beatriz Cortázar y posteriormente entró en directo en el Y Ahora Sonsoles de Antena 3 donde colabora habitualmente su exesposa Fabiola Martínez, presente en plató este miércoles.

Más que suficiente para que Sonsoles Ónega se convirtiera en la gran triunfadora del culebrón en los audímetros. Su programa subió hasta el 11.9% de cuota de pantalla y los 934.000 espectadores con las declaraciones de Fabiola primero y de Bertín después, asegurando entre bromas y veras que en septiembre se ligarás las trompas si hace falta para no superar a Papuchi.

De poco le valió a Telecinco que intentara por todos los medios rentabilizar la paternidad bomba de su presentador en nómina. Así es la Vida echó toda la carne en el asador y su colaboradora Beatriz Trapote hasta soltó la exclusiva del sexo del bebé que espera Osborne con Gabriela Guillén (casi al mismo tiempo que el artista aseguraba en Antena 3 que no tenía ni idea de si será niño o niña).

Y a pesar de todo, el magacín de Sandra Barneda no pudo alcanzar las cifras de su rival directo y anotó un 9% de share y 787.000 espectadores.

Ahora solo habrá que esperar a ver si Beatriz Trapote tenía razón al anunciar que tras hablar con Gabriela Guillén su conclusión es que espera un "niño".

Por lo demás, la periodista señaló que notó "disgustada" a la fisioterapeuta por las declaraciones de Bertín Osborne, que dice que el bebé no ha sido ni buscado ni deseado: "Ella me ha dicho yo quiero sentirme orgullosa y que mi hijo sepa realmente que aunque no haya sido un niño buscado, no ha sido un accidente".

Por si fuera poco Trapote apuntó que Guillén no está embarazada de tres meses "está de mucho más tiempo, no hablamos de un nacimiento en 2024, será en 2023".