Rocío Flores amplía la familia mientras Antonio David recibe estopa en redes

Hacía mucho tiempo que poco se sabía de la familia de Rocío Carrasco mientras ella copa titulares con su nuevo trabajo en TVE. Ahora vuelve su hija... y coincide con el repunte de su ex.

Aunque hace ya bastante tiempo que se sabe poco de ella parece que Rocío Flores, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, está viviendo un momento excepcional a todos los niveles.

Optó por alejarse del foco mediático y la pequeña pantalla, centrando su atención en su familia y su empresa y parece que acertó como se desprende de los momentos cotidianos de su día a día que comparte habitualmente con sus seguidores en redes sociales.

Aunque parte de la población se posicionó del lado de su madre en la guerra mediática desatada por el documental Rocío: contar la verdad para seguir viva, Rocío Flores también ganó un fiel séquito de fans que la apoyan en todos sus proyectos personales y profesionales.

Así, recientemente la joven de 27 años compartió una noticia que la llenó de felicidad: junto a su pareja, Manuel Bedmar, decidieron aumentar la familia con una preciosa perrita de color café.

Rocío compartió con su novio una publicación conjunta en la que comparte con emoción sus sentimientos: “Siempre he sido una persona que ha tenido animales. Hace unos años, por desgracia, se fue mi otra mitad, mi fiel compañera. Obviamente, es irremplazable, pero me siento súper feliz de haber decidido traer a casa a Roma. Lleva en casa 5 días y me ha cambiado la vida. Es una bebé que ha llegado para darnos mucho amor, y no sabéis a qué nivel. Estoy en una nube ahora mismo. Me siento súper feliz y me apetecía mucho presentaros a vuestra sobri perruna. ¡BIENVENIDA A CASA, ROMA!”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocio Flores (@rotrece)

La felicidad de Rocío Flores contrasta con el momento delicado que vuelve a atravesar su padre en los mares de Internet porque Kiko Hernández ha vuelto a incendiar Instagram al cargar contra el excolaborador de Telecinco y expareja de Olga Moreno y Marta Riesco.

El marido de Fran Antón expresó en redes su opinión sobre Antonio David Flores y cómo este utiliza a sus hijos para sus propios fines. En un mensaje contundente escribió: “El día de la mujer, no podemos olvidar algo que nos tocó a todos el corazón… Un relato de su exmujer donde le definió como un MALTRATADOR. Utilizando a sus hijos para hacer violencia vicaria. Qué asco me das… delincuente”.

No contento con eso fue más lejos señalando que "según tu exmujer eres un maltratador para todo un país. La pregunta, ¿has denunciado? La respuesta es no. Pues con eso no quedamos...".

Kiko Hernández finalizaba con una estocada final al que fue colaborador de Telecinco: "Tengo paciencia, desconectado de todo, pero si me tocas las palmas, yo te bailo. Para conseguir 20 € de Bizum de tus seguidores, haciendo cuatro horas de directo, ya que no te quiere nadie para entrevistas, que es de lo que vivías, de robar multas y de ser marido de la hija de la más grande".