Cazan a Belén Esteban mofándose de Ana Rosa Quintana y el vídeo se hace viral

Se avecina guerra televisiva una vez que la 'princesa del pueblo' se haya desvinculado de Mediaset. La de Paracuellos se burla de algunas informaciones y también anuncia acciones legales.

Belén Esteban está harta de la que fuera su cadena, Telecinco. Tanto es así que no ha dudado en anunciar "medidas legales" contra la productora de Ana Rosa Quintana, Unicorn Content, por las informaciones que llevan circulando desde hace dos semanas en el programa de la primera cadena de Mediaset Fiesta y que harían referencia a una posible separación de la princesa del pueblo y su marido Miguel Marcos.

Esteban, que acaba de regresar a Madrid tras grabar varios programas en Miami y México del nuevo programa que produce Netflix, ha respondido a las afirmaciones de los colaboradores del programa que conduce Emma García, ahora de vacaciones, que han asegurado que incluso existen unas imágenes de la de Paracuellos discutiendo en plena calle con su marido. Pero no las han enseñado a los espectadores.

Y ha respondido afirmando que: "Mi marido no ha ido ni a un programa, ni ha cobrado, ni ha salido en una exclusiva. Yo sí, pero él no. Entonces, un poquito de respeto. Mi marido, porque se ponga en un photocall, no es famoso. Cuando se pone, es porque la prensa se lo pide y porque va acompañado de su mujer".

belén esteban llegando de méxico y sacándose el coño en medio de la calle para hundir a los de ar y su mierda de productora❤️



pic.twitter.com/x54AAZWcp1 — elsa pero no de frozen❄️ (@mariapatinocdf_) July 31, 2023

Además, Belén Esteban ha criticado directamente a Mediaset y a los reporteros: "Lo que no se puede hacer es vender durante un mes una noticia que no es verdad, porque yo tengo una madre que tiene ochenta años y a todos le duele lo suyo".

Y ha pasado a la acción mofándose de las noticias que difunde la productora de Ana Rosa Quintana, ironizando y ridiculizando a la reportera de Fiesta: "Acabamos de firmar la separación. Hemos discutido en la calle y hay imágenes que no han salido. Bueno... hemos tenido una ahora mismo en la calle a gritos... Nos hemos separado. Tenemos un perrito que se llama Noa, y estamos mirando la custodia".

Un momento televisivo que, tal y como ha podido comprobar ESdiario, se ha hecho viral y se ha llenado de comentarios procedentes, sobre todo, de los detractores de Ana Rosa.

Belén Esteban anuncia medidas legales

"También quiero recordar que se ha mandado un comunicado (para proteger el anonimato de Miguel) y ya vamos a tomar medidas legales. Porque de mí, sí. Pero de él, no", anunciaba.

Pero, por si fuera poco, antes de entrar a su casa tras bajarse de un taxi, Belén Esteban se despedía de los reporteros con un puyazo en toda regla también para toda Mediaset España haciendo alusión a un tema que se ha convertido en el gran problema de la cadena de Fuencarral, su alarmante pérdida de audiencia en todos los programas y en todas las franjas televisivas, caída que les lleva a quedar ese mes de julio en tercera posición, por detrás de La 1 de Televisión Española (TVE):

"A Sálvame no nos querían, ¿no? Pues que dejen de hablar de nosotros. ¡Suerte! ¡Que veo que las cosas no van tan bien!".