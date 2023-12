Grave enfado de la Reina Letizia en día clave que 'The Time' tilda de escándalo

Era el cumpleaños la Princesa Leonor y juraba la Constitución. Si de algo se habló ese día fue del gesto más que serio de su madre. Ahora ha trascendido el motivo: unos mensajes peligrosos.

Nos remontamos al pasado 31 de octubre para recordar cómo la actitud seria y distante de la Reina Letizia llegó a eclipsar la jura de la Constitución de la Princesa Leonor con motivo de su mayoría de edad. El gesto de desagrado de la esposa del Rey Felipe a lo largo de toda la jornada, en la que hubo agenda institucional pero también la fiesta privada en El Pardo, no pasó desapercibido para nadie, ni siquiera para su hija mayor, quien no dudó en darle un cariñoso abrazo a modo de apoyo.

En ese entonces se habló de que Letizia se encontraba indispuesta o, incluso, que había tenido una riña con don Felipe, pero hoy, casi dos meses después, Pilar Eyre ha destapado en la revista Lecturas el verdadero origen de su comentado malestar: la aparición en escena de su ex cuñado, Jaime del Burgo.

Asi lo cuenta la web de la citada publicación que destaca que la escritora y experta en Casa Real, en la víspera del cumpleaños de Leonor, Doña Letizia recibió una llamada informándole de que se iban a difundir una serie de mensajes que no la dejarían en un buen lugar, de ahí su aspecto descompuesto solo un día después.

Jaime del Burgo fue el causante de su "desesperación". El que fuera su cuñado y confesor, tanto que llegó a intervenir en las capitulaciones previas a su matrimonio con don Felipe, no dudó en romper su silencio en una charla con Jaime Peñafiel sobre su pasado en común con la Reina y, no contento con eso, habló del vínculo que siempre le unirá a Letizia en su perfil de Twitter, "mensajes donde atacaba el honor de la Reina de España" y que no tardaron en traspasar nuestras fronteras.

Letizia y el 'escándalo' internacional

Esos mensajes difundidos en la red X, antes Twitter, fueron borrados y en la mayoría de medios españoles no se le dieron ninguna importancia pero, tal y como cuenta la citada revista, corrió como la pólvora en el extranjero. Incluso The Times llegó a llevarlo a portada con el título "EL ESCÁNDALO".

Pilar Eyre asegura que desde Casa Real no se hizo ningún movimiento para intentar acallar los rumores, fueron los propios medios quienes dejaron pasar la tormenta mediática al considerarlo una campaña de desprestigio no solo contra Letizia sino también contra Felipe VI.

Los Reyes Felipe y Letizia han estado totalmente al margen de esa polémica y ahora preparan las Navidades, que pasarán en La Zarzuela. Se especula, eso sí, que pueden pasar el Fin de Año en algún sitio fuera de España. Tal y como ha podido saber ESdiario si finalmente deciden irse de viaje será sólo dos o tres días, ya que la Familia Real al completo asistirá a la Pascua Militar.