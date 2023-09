Lequio impacta aireando una foto oculta de su hijo a punto de morir en New York

El conde televisivo es muy celoso con su intimidad y más si se trata de asuntos relacionados con Álex. Ahora deja a todo el mundo perplejo con una instantánea inédita y muy personal.

El 13 de mayo de 2020, el día que Álex Lequio murió, su padre, Alessandro Lequio, prometió que jamás hablaría públicamente sobre el fallecimiento de su hijo. El silencio del aristócrata se mantiene intacto en el plano de los platós de televisión y las revistas, pero sí que es cierto que en las redes sociales, en concreto en su cuenta personal de Instagram, el sobrino lejano del Rey emérito Juan Carlos I encuentra su bálsamo.

Su última publicación da buena muestra de ello y así lo cuenta Jaleos del Corazón. Este pasado martes, 26 de septiembre, sin efemérides necesarias ni un motivo más que las ganas de recordarle, Lequio ha querido rememorar con una foto inédita uno de los momentos más duros de su vida y de la de su segundogénito, Álex. Tuvo lugar en el mes de junio de 2018 en Nueva York, ciudad a la que se mudaron dos meses antes, en abril, tras ser diagnóstico el joven de un sarcoma de Ewing.

En la imagen no sólo aparecen padre e hijo, sino también la mayor de las debilidades de ambos, la pequeña Ginevra Ena, hija nacida del matrimonio entre Alessandro Lequio y María Palacios. Sobre su hermana pequeña, el malogrado empresario, que falleció a los 27 años, siempre hablaba maravillas. Ambos se parecían, con su cabello rubio y rizado.

La imagen que ha compartido Lequio.

Junto a la imagen, un sencillo texto que indica únicamente el lugar y la fecha en que se hizo la fotografía: "New York, junio 2018", escribe Lequio, acompañándolo de los dos hashtags con los que siempre firma las instantáneas en las que aparece su hijo en común con Ana García Obregón: #alessforever y #lequiocity.

Ana Obregón cometa todo

Desde el fallecimiento de Álex Lequio hace ya más de tres años, la presentadora ha comentado todas y cada una de las fotos publicadas por su expareja en las que aparecía su hijo. Desde el nacimiento de Ana Sandra Lequio, nieta de Ana Obregón, a la que por el momento Alessandro no conoce, la actriz, presentadora y bióloga no deja rastro en las imágenes de su ex pareja en las redes sociales.

Mientras que Alessandro Lequio ha decidido callar en relación con la dolorosa muerte de su hijo, Ana encuentra parte de su alivio al expresar al mundo sus sentimientos. En la última publicación en la que se ha abierto en canal ha sido en la revista Elle. "Cómo me conocía de bien Aless y cómo me quería. Sabía que si él no estaba, me iba a morir. Nunca me han amado así", declaraba.

Y continuaba: "Yo creo en la reencarnación, ya lo decía Voltaire: 'No es más sorprendente haber nacido dos veces que una sola; en la naturaleza todo es resurrección. Mi religión es el amor y mi templo, el corazón. Es bonito y real saber que existe algo, que es luz y energía, que organiza y nos conecta. Así debe de ser el cielo".