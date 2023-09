El primer triángulo amoroso de GH VIP demuestra que Telecinco tiene un problema

Es un clásico de ayer, hoy y siempre en la historia del reality más veterano de la pequeña pantalla. Nunca falta. Ya ha salido el gordo en esta edición y se han confirmado las sospechas.

Ningún reality sin su triángulo amoroso. Ese podía ser el lema. Una de las claves del éxito de los formatos de telerrealidad de los que Gran Hermano es uno de los más veteranos, ya no solo en España, sino en el mundo.

La edición octava de la versión de famosos del GH VIP de Telecinco ya tiene el suyo y apenas no ha hecho sino empezar. Un clásico de ayer, hoy y siempre y una de las claves del éxito de una edición; el carpeteo suele ser fundamental para estas cosas.

Y sin embargo, ni con el que protagonizan estos días Luitingo, Jessica Bueno y Pilar Llori está Telecinco pudiendo recuperar las audiencias perdidas... Así se demostró este martes de GH VIP: Límite 48 Horas en el que el reality que presenta Marta Flich anotó un 11.7% de share y 812.000 espectadores, bajando frente a la semana anterior (12% y 832.000) y cayendo de nuevo frente a las telenovelas turcas de Antena 3, que lideró el prime time con un 14.4% y 1.154.000 para Hermanos.

Las caras de Luitingo y Zeus tras el zasca de Jessica JAJAJAJAJAJA #GHVIP17S

pic.twitter.com/XWujQWare2 — Óscar ✵ 💫🕊 (@oscba1) September 17, 2023

Y eso que la cosa está que arde en la casa más famosa de Guadalix, porque Luitingo y Pilar Llori están cada vez más cerca, aunque el cantante había empezado el programa teniendo mucha complicidad con Jessica Bueno.

Luitingo y Pilar Llopis, cada vez más cerca el uno del otro

Sea como fuere y aunque ellos se resisten a admitirlo, Pilar y Luitingo comparten mucho más que una simple amistad. Ya preguntaba Oriana a su compañero si tuviera que elegir entre Pilar y Jessica, ¿a quién elegirías?". Él prefería no decir nada y tras esto tenía una conversación de lo más reveladora con Llori.

"Yo hubiese contestado si lo sé", le reprochaba Pilar y él, entre preguntas y alguna que otra reveladora palabra, decía mucho sin decir nada: "Que no es amistad, ¿tú te crees que yo me caigo del cesto? Tú quieres que todo esto sea broma, pero no lo es. Dime la verdad, ¿tú quieres que yo me aparte? ¿Tú quieres que te lo diga claro ya? ¿Tú eres fiel físicamente y de pensamiento?".

"No me pongas a mí en tesituras que tú no has querido responder", decía la creadora de contenido y él respondía: "Si yo pudiera hablar...".

Claro que posteriormente la cosa iba a más. En medio de la noche se levanta al salón y Luitingo va detrás de ella. La concursante tiene muchas dudas sobre lo que está pasando y la actitud de él: "Quiero saber si a mí me tratas igual que tratas a Jessica".

"¿Tú de verdad no piensas que eres algo más fuerte aquí que cualquier persona?", le preguntó él, "¿Por qué tengo que dar explicaciones a la gente de mis cosas? Con Jessica me llevo muy bien pero, ¿cómo va a ser lo mismo que tú? A ti no tengo que decirte nada, ¿me entiendes? Que tú no naciste ayer".

¿Creéis que hay flechazo entre Pilar y Luitingo? 🏹



🔃 Por supuesto

❤️ Absolutamente no#GHVIPLímite2 🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/E4d2MDcmTu — Telecinco (@telecincoes) September 26, 2023

"Como no nací ayer no me dejes de tonta. Es que no te puedo decir más, es que yo sé lo que tengo fuera y se...", dijo ella y Luitingo reaccionó: "Si quieres tirar para adelante fuerte tienes que ser tú y olvidarte de todo".

Luitingo diciendo que a su novia la conoce de 20 días y que ahora ya no está.

Este es el que estaba tan enamorado, ya está preparado el terreno para liarse con la Pili.#GHVIP26S pic.twitter.com/mBD6NyWDrN — Summer (@FanaticaGH7) September 26, 2023

Vamos, que tomate, en la casa de Gran Hermano VIP 8, pero de momento no se está traduciendo en un crecimiento de las cifras de audiencia de Telecinco...