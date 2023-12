Risto Mejide destapa el poder de la llave que tiene en su mano la Reina Letizia

Ahora que todo el mundo está hablando de la esposa del Rey Felipe VI, el presentador de "Todo es Mentira" ha aprovechado para destripar el gran poder con el que cuenta la experiodista.

La Reina Letizia sorprendió (y se viralizó) escasas horas después del discurso de Nochebuena del Rey Felipe con un vídeo absolutamente sorpresivo e inesperado en redes sociales en el que la Monarca mostraba su faceta más natural y desenfadada junto a Guillermo Fesser y Juan Luis Cano.

La reina Letizia de risas con Gomaespuma es lo mejor que verás hoy. pic.twitter.com/UxN7b2aRAk — Eva Baroja (@eva_baroja) December 26, 2023

La experiodista volvió a ponerse delante de las cámaras junto a los míticos Gomaespuma "por una buena causa" promocionando la próxima gala benéfica de la Fundación del dúo cómico, que promueve la educación entre los colectivos más desfavorecidos.

Un vídeo de lo más desenfadado e informal en contraposición con la imagen más institucional de su marido en el discurso del Rey en Nochebuena que sigue dando mucho que hablar, como se pudo comprobar este miércoles en el plató de Todo es Mentira de Risto Mejide en Cuatro.

Precisamente a la Reina le salió un firme defensor en la persona del presentador, que se mostró rotundo: "Ella tiene la llave de la Monarquía en este país, eso lo tengo clarísimo, y mira que yo soy republicano convencido. Creo que, con todas las movidas que ha habido dentro de la Casa Real, ella da buena imagen, y además es comunicadora y se nota, se comunica encima, está todo el rato comunicándose, se le nota".

Risto Mejide defiende a la Reina Letizia pero critica su falta de frescura

Claro que no todo iban a ser piropos y buenas palabras porque también le puso algún pero al vídeo con Gomaespuma: "Fíjate que en esta imagen yo la veo demasiado acostumbrada ya a dar discursos, habla ya como en un discurso oficial".

Puesto que el colaborador y exministro José Manuel García Margallo intentó echar un cable a la Reina ("Hay que tener en cuenta que lleva ya muchos años como Princesa de Asturias y luego como Reina. Ha tenido que dar muchos discursos y ha tenido muchas apariciones"), Risto Mejide se defendió: "Tú también has tenido que dar muchos discursos y no has perdido tu frescura natural. No has perdido esa naturalidad, frescura, empatía, naturalidad... eso le falta un poco a ella".

Con frescura o sin ella, en lo que no anda desencaminado Risto Mejide es en el hecho de que la Reina Letizia tiene tirón. Sin ir más lejos, este miércoles ayudó a Todo es Mentira a subir en los audímetros hasta el 5.6% de cuota de pantalla y los 555.000 espectadores en Cuatro, sus cifras combinadas más altas desde el pasado 20 de diciembre.