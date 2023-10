El motivo por el que Gustavo Guillermo insultó a Carmen Borrego por WhatsApp

Aunque Oriana se ha empleado a fondo para robarle todo el protagonismo, el exchófer de Teresa Campos no necesita hacer nada para seguir copando titulares polémicos dentro y fuera de GH.

No es de lo más revoltosos dentro de la casa de Gran Hermano VIP 8 y tras un fin de semana absolutamente colapsado por el abandono de Oriana Marzoli, Gustavo Guillermo volvió a pasar muy desapercibido entre los contenidos del reality de Telecinco y aledaños.



Sin embargo, su estrecha relación durante más de 30 años con Las Campos (motivo por el que está en Guadalix, como él mismo ha reconocido) supone un filón inagotable quiera él o no quiera.



Sin ir más lejos, este lunes Gustavo volvió a auparse a los titulares de corazón cuando Antonio Rossi desveló en el directo de Vamos a Ver cuál fue el detonante que fulminó definitivamente la relación con Carmen Borrego y Terelu Campos, hijas de su jefa y “segunda madre”, María Teresa.



Según Rossi, la relación entre los tres "salta por los aires el 12 de enero, venía ya tocada por una entrevista que dio María Teresa Campos con Gustavo, el enfrentamiento que tuvieron...", dejó los puntos suspensivos.



Y es que "Carmen Borrego consideraba que ella tenía que cobrar la parte correspondiente como representante de su madre y que el 100% no lo tenía que cobrar Gustavo, como quería su madre que se hiciera", señaló, como ya adelantara en Esdiario Jesús Manuel Ruiz.

Tras el enfrentamiento por el reparto del dinero de la exclusiva, llegó un programa de Sálvame en el que un "colaborador dice que hay mil horas de grabación de Alejandra, María Teresa, Carmen y Terelu... cosa que es mentira. Este colaborador dice que son imágenes en el baño, reuniones, en la habitación...".

Gustavo Guillermo se ofendió mucho por la falta de apoyo de Carmen Borrego

En ese punto, lejos de defender a su “hermano”, Carmen Borrego alega que “no tengo por qué dudar de ti y si encima dices que las has escuchado...". Un comentario durante el directo del extinto magacín de corazón de Telecinco, ante millones de personas, que indignó a Gustavo quien, incapaz de contenerse “le manda un mensaje a Carmen en el que dice eres una sinvergüenza, por no defenderme sabiendo que es mentira, con estas palabras".



A partir de ese momento, según la versión de Antonio Rossi “Gustavo presenta una carta de renuncia y comienzan los conflictos que terminan en cuanto le presentan a él un contrato de confidencialidad. Ahí cambia la relación, ése fue el punto de inflexión entre Gustavo y Carmen Borrego. Él se esperaba que le iba a defender públicamente".