La utilización de Lara Dibildos por parte de Conde Pumpido

El hijo del presidente del Constitucional ha necesitado de un gancho fuerte para tener consistencia como personaje del corazón en el programa 'De Viernes' y nada mejor que su ex pareja

Cándido Conde Pumpido, el abogado penalista e hijo del Presidente del Tribunal Constitucional, ha necesitado este pasado fin de semana un gancho fuerte para tener consistencia como personaje del corazón en el programa De Viernes. De no querer aparecer ante las cámaras cuando el reportero asfáltico le pregunta por la calle a sentarse en un plató previo pago y realizar la mejor de las odas a la hija de Laura Valenzuela.

Atrás quedó aquella escena de Conde Pumpido donde le costaba salir a la puerta de la casa de su novia para que la prensa la felicitase. Historia del tiempo reciente. Cambio de opinión. Ahora el cuento es otro. Y no es chino. Conde Pumpido ha tenido que responder a las preguntas de su noviazgo y ruptura con Lara Dibildos. Lo demás era una crónica judicial con final feliz. El archivo del proceso penal a raíz de la denuncia interpuesta por una chica que lo denunciaba por agresión sexual. Una vez aclarado el tema había que situar al personaje en nuestras revistas del corazón, y no había otra que Lara Dibildos. El personaje de Lara Dibildos siempre suma. Nunca defrauda. Y convierte en blanco o gris lo que en principio puede pintar en negro.

Tele 5 dándole la oportunidad de defenderse a Conde Pumpido Jr. y alegando que "lo qué le pasó, fue por haber sido pareja de Lara Dibildos" (de papá no se habla). Esta oportunidad no la tienen miles de españoles varones condenados injustamente. #DeViernes pic.twitter.com/AmkrVYKBSq — 𝑷𝑶𝑳𝑰𝑳𝑳𝑨 GC🇪🇸 ☆☆☆🇪🇦 🇨🇺 🇦🇷 🎗️🇮🇱 (@PolillaGC) January 12, 2024

Hasta ahora no se había pronunciado el abogado sobre el amor hacía la hija del productor José Luis Dibildos. ESdiario es conocedor de que a Lara Dibildos mucha gracia no le hace tener que salir de nuevo a la palestra mediática por su relación con el hijo del presidente del Tribunal Constitucional. Dibildos puso el punto y final y no ha querido inmiscuirse en declaraciones del porqué aquello finalizó. Tan sólo comentaba en su momento que al ser mayores la convivencia pudo resultar más complicada. Dijo nada y lo comentó todo.

Lara Dibildos no echará más leña al fuego. Es una persona extraordinariamente educada y no dejará mal a nadie de su entorno cercano. Sea pasado o presente. Es su forma de ser y no entra en dimes y diretes. Lara habla siempre de ella. No de terceros. Así lo ha hecho toda su vida. Inculcado por sus padres. Dibildos es tan reservada para sus cosas que jamás ha hecho público lo mal que lo ha podido pasar con personas que han formado parte de su vida y que el gran público desconoce. Quizás confundidos entre lo que era uno y fue el otro. En relación a los padres de sus hijos.