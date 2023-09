El detonante de la ruptura entre los "tres hijos" de Teresa Campos: confidencial

La muerte de la presentadora y la entrada de su exchófer en GH VIP 8 ha abierto la caja de los truenos y ahora será difícil cerrarla. Sobre todo con el nuevo trabajo de Carmen Borrego.

Nuevos y reveladores detalles sobre la relación entre el chófer de María Teresa Campos, Gustavo Guillermo,y las hijas de la recordada presentadora, Terelu Campos y Carmen Borrego. La entrada del madrileño en Gran Hermano VIP 8 ha abierto la caja de Pandora y cada vez son más las informaciones que surgen sobre un presunto distanciamiento del que ahora ha salido a la luz el motivo.

A raíz de que Gustavo informase a las hermanas de su dimisión a través de un mail antes del fallecimiento de María Teresa, sin revelar después de 34 años a su lado que el motivo de renunciar a su puesto de trabajo no era otro que embarcarse en el reality, en Así es la vida se ha hablado de que el chófer habría grabado a las hijas de la presentadora, dejando en el aire si podría ser el topo de la familia.

Y ahora ha sido el programa Vamos a ver quien ha revelado el motivo por el que Gustavo (y su pareja, Ainhoa) grabó a Terelu y a Carmen y el detonante de que la relación entre el hijo que Teresa Campos nunca tuvo y las hermanas cambiase para siempre.

Según la versión de Antonio Rossi, un contrato de confidencialidad tuvo la culpa. Cuando la salud de la veterana presentadora sufrió un importante deterioro, su entorno propone (con el beneplácito de sus hijas) obligar a firmar a Gustavo y a otras dos personas muy cercanas a su madre un contrato de confidencialidad, advirtiendo al chófer que si no lo firmaba se le despediría.

Él se negó a firmar, dolido por la desconfianza de Terelu y Carmen, y hubo una discusión tras la que, a pesar de lo que habían dicho en un principio, las hermanas decidieron que el fiel escudero de Teresa se quedase a su lado aun sin contrato de confidencialidad por medio.

Y a partir de ahí, más por el entorno más cercano de las televisivas que por ellas mismas, Gustavo dejó de ser su "hermano" y "uno más en la familia", para ser solamente el chófer.

No fue el primer conflicto, ya que en abril de 2022, después de que Teresa y su mano derecha protagonizasen la portada de la revista Semana en una comentadísima exclusiva en la que la malagueña confesaba que era el hijo que nunca había tenido, Carmen Borrego tuvo un fuerte enfrentamiento con Gustavo.

La discusión entre Carmen Borrego y Gustavo por la exclusiva de Semana

Una entrevista que la presentadora habría negociado directamente, exigiendo que el dinero de la misma se le diese a su chófer, provocando un fuerte enfado en su hija menor, encargada de los temas profesionales de su madre. Carmen habría echado en cara a Gustavo la exclusiva y se especula con que le habría reclamado incluso parte del dinero, por lo que él habría decidido grabarla para "cubrirse las espaldas".

Carmen Borrego aclara la llamada de marras a Gustavo Guillermo antes de GH VIP

Un giro de tuerca a la relación de las hermanas Campos con el chófer sobre el que Carmen se pronunció este mismo miércoles en su debut como colaboradora de Así es la Vida: “Con respecto a la famosa llamada voy a aclararlo hoy de una vez por todas… es cierto que existe una llamada. No nos sorprendió la entrada en el reality porque lo sospechábamos de antes”.

“Ni yo ni mi hermana le hemos dicho nada malo a Gustavo, existe una conversación que a mi hermana y a mi nos pilla en un momento no muy bueno, justo después del funeral de mi madre en Málaga”, explicó Borrego para añadir que “en ningún momento le dijimos que no entrara, en ningún momento le hicimos ningún feo… Luego, el miércoles yo soy la que llama a Gustavo, porque antes de que entrase necesitábamos saber cosas que necesitamos gestionar… en ese momento le digo: entra, tranquilo. En ningún momento esa llamada es para desearle buena suerte, que no quiere decir que no se la desee, pero en ese momento no era la intención”.

“Él ha sentido nuestro cariño, nuestro apoyo y nuestro amor en todo el proceso de lo que ha ocurrido, y lo hemos hecho de corazón porque así le hubiera gustado a mi madre”, zanjaba en directo.