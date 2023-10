Corredera ataca a Mediaset y acusa a los “fachas” y a Ana Rosa de su despido

La ex presentadora y ex directora de Sálvame vuelve a hablar de su salida de Telecinco y lo hace cargando contra lo que ha denominado "fuego amigo" y sin pelos en la lengua contra su casa.

Carlota Corredera, que ha estado muy callada desde su despido de Mediaset España, últimamente ha recuperado el habla, concediendo varias entrevistas como ha publicado ESdiario, y lo ha hecho para opinar (o informar) sobre su salida de Telecinco. También de lo que está ocurriendo ahora en la que fue su casa durante 18 años y de compañeros como Jorge Javier Vázquez. También lo ha hecho de Rocío Carrasco, Rociíto.

Pero vayamos por partes. Corredera, en Porfolio, ha hablado abiertamente sobre la cancelación del programa de Jorge Javier Vázquez, Cuentos Chinos, y lo ha hecho para criticar abiertamente a la cadena y denunciar una suerte de complot contra el presentador de Badalona, ex estrella de Sálvame:

“Hay muchas maneras de proteger un programa y muchas maneras de perjudicarlo desde dentro. Existe el fuego amigo”.

Una acusación explícita en toda regla a la nueva dirección de la cadena y a compañeros de Jorge Javier. La periodista gallega también ha opinado sobre la terrible crisis de audiencia de Mediaset, calificándola de debacle:

“Creo que nadie es consciente, ni en la competencia ni dentro del mismo grupo, de lo que está pasando, una debacle es muy difícil de gestionar”.

La ex presentadora de Sálvame ha hablado sobre su situación actual, personal, profesional y económica y también ha culpado a los responsables y el porqué de su despido: “por ser feminista”.

Así, ha dicho que “tengo un colchón para vivir sin trabajar, por ahora, pero no es el de Jorge Javier. La tele no me ha hecho rica”.

Y ajusta cuentas contra los ‘anti feministas’: “He perdido muchísimo dinero en la tele por ser feminista y he podido hacerlo porque no dependo de un sueldo para comer. Si yo dependiese de un sueldo para comer todos los meses, me hubiese tenido que meter mi compromiso feminista por donde hubiese podido”.

La mirada a Ana Rosa Quintana

En este punto, como es natural, Carlos Corredera recupera el asunto de Rociíto: “Rocío Carrasco sufrió mucho cuando yo dejé de presentar pero no puedo decir si se siente responsable o no”, afirma y ensalza su programa “los miércoles por la noche hacíamos mucha pedagogía, levantábamos alfombras y todo lo que se había construido esa noche se lo llevaba una ola desde primera hora de la mañana siguiente. Se derrumbaba el castillo de arena”.

Unas palabras en clara alusión a Ana Rosa Quintana y en la guerra de productoras entre La Fábrica de la Tele y el entonces El Programa de Ana Rosa (Unicorn Content).

Pero, preguntada por esa “ola”, no ha querido especificar más: “no sé de dónde venía esa ola pero te puedo decir que la he sufrido y me ha casi destruido. Casi, casi, pero no, no me ha destruido”.

Y llegan la acusación política, que ella cree que ha sido el motivo de su despido: “Yo sé muchas cosas de mi salida de Mediaset y otras las tengo que intuir. Hay muchos enemigos que son invisibles […]. Sálvame ha molestado muchísimo a los fachas y a los machistas.