Arantxa de Benito revela la verdadera razón por la que Zayra deja Supervivientes

Memes irónicos aparte sobre el precoz y temprano abandono de la hija de Guti antes casi de empezar la aventura en Honduras, su madre ha salido a la palestra para ahondar en detalles...

Prácticamente antes de comenzar su concurso en Supervivientes Zayra Gutiérrez ha tenido que abandonarlo, lo que ha supuesto no pocos memes en las redes sociales, donde la mala leche y la retranca suelen campar a sus anchas.

Y es que si el reality comenzó oficialmente hace unos 15 días, la hija de Guti tras casi una semana en observación y aislada de sus compañeros ha abandonado la edición. En observación médica todos estos días por fuertes dolores de espalda, este domingo se hacía oficial que su lesión aguda en las lumbares le impedía continuar la televisiva aventura en Honduras.

Zayra Gutiérrez, primera y precoz "baja" de Supervivientes 2024 a sus 23 años

"Tenía muchas ganas de superar este reto personal, de mostrar a toda mi gente que puedo con esto y con todo lo que me proponga, y que me haya pasado justo la primera semana es lo que más rabia me da, pero no puedo continuar porque no estoy al 100%. Tengo una lesión aguda grave en la espalda y mi salud está antes que cualquier reality" explicaba sin poder contener las lágrimas.

El equipo médico del programa ha determinado que Zayra Gutiérrez DEBE ABANDONAR ❌



🏝 #ConexiónHonduras2

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/E33sg7yaSh — Supervivientes (@Supervivientes) March 17, 2024

Un abandono sobre el que ahora se ha pronunciado su madre con una mezcla de sentimientos. Por un lado, Arantxa de Benito siente alegría porque en pocos días volverá a abrazar a su hija y "tengo muchísimas ganas de verla, pobrecita". Y por el otro siente tristeza y resignación porque, como reconoció ante los reporteros del corazón, "prometía un gran concurso" y regalar grandes momentos en los Cayos Cochinos.

"Sus dolores de espalda no le han permitido continuar y la verdad es que estoy deseando verla" ha añadido, confirmando que estos problemas de salud no son nada nuevo en Zayra y que vienen de lejos: "Tiene la espalda de aquella manera y le pasa más a menudo. Así que nada, ahora a cuidarse y a estar con su bebé que tiene unas ganas...", explicó Arantxa de Benito.