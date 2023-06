Pilar Eyre descubre en TV3 cuándo se abrirá la veda con el novio de Doña Leonor

Hasta ahora se han dado pinceladas sin profundizar demasiado y quién más lo hizo fue la prensa alemana. Mientras la Reina Letizia "entrena" a su hija mayor la periodista ha hecho un augurio.

Este verano que llega no será como los demás para la Princesa Leonor. Será el último que pase junto a su familia antes de entrar en la Academia Militar de Zaragoza para comenzar su entrenamiento militar, por lo que ya ha empezado a prepararse con su entrenadora personal en Zarzuela. Además, será el último que pase con sus padres y su hermana antes de cumplir los 18 años de edad y pasar a estar tutelada por el Gobierno como heredera de la Corona que es.

Así las cosas, este miércoles El Programa de Ana Rosa se hizo eco de lo duras que son las pruebas físicas que tendrá que pasar y dio todos los detalles sobre la preparación de la futura reina y sus entrenamientos diarios en los dos meses previos al acceso.

La Princesa Leonor entrena con la Reina Letizia para superar las pruebas

Por ejemplo, deberá completar una carrera continua de 45 minutos y realiza más de 20 flexiones al día para conseguir el corte, que en mujeres es de 18 segundos. También hace un circuito de agilidad, por el cual solo dispone de 16 segundos y una prueba de tren inferior, un salto vertical con los pies juntos.

La última prueba a la que se someterá la Princesa de Asturias será una carrera de resistencia de 1.000 metros, donde tiene 4 minutos y 25 segundos para completarla. Esta prueba la está preparando junto a su madre, la Reina Letizia, y la entrenadora de ésta.

A nivel logístico no tiene problemas porque los Monarcas cuentan con todas las instalaciones deportivas y el equipamiento necesario en Zarzuela, incluso piscina. El caso es que aunque a Doña Leonor no le será denegado el acceso como a otros compañeros por no superar las pruebas (ya que su ingreso es un asunto de Estado) la Princesa quiere prepararse para pasar las pruebas por sus propios méritos.

Pilar Eyre y la "nota amable" que ha enviado Casa Real a algunos medios

Por otro lado la heredera del Trono también pasará unos días en familia antes de tan dura prueba. Según señaló Pilar Eyre en el Tot es Mou de TV3 será el último viaje en el que participará la Familia Real al completo porque luego la Infanta Sofía se irá a Gales (al internado que ya fue su hermana) y Doña Leonor a finales de agosto ya entra en la Academia de Zaragoza.

🔴 L’últim estiu de privacitat d’Elionor.@pilareyre: “La Casa del Rei ens va recordar que Elionor és menor d’edat i que hi ha temes que estan protegits. Crec que quan faci 18 anys, a l'octubre, protagonitzarà moltes portades”#TotEsMouTV3 ▶ https://t.co/it7FyFXfqP pic.twitter.com/JfdioSit9i — Tot es mou TV3 (@totesmoutv3) June 14, 2023

Ya que estaba Eyre reveló que Casa Real ha enviado a algunos medios una "nota amable y cariñosa y simpática" pero en la que recuerda que la Princesa es menor de edad y que había ciertos temas acerca de sus "noviazgos o de sus ligues que estaban protegidos" precisamente por eso.

Eso sí, auguró la periodista, "cuando el 30 de octubre cumpla los 18 años creo que protagonizará muchas portadas".