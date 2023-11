Un preocupante problema de salud parte el corazón de los fans de Andy y Lucas

Imprevisto y totalmente inesperado disgusto el que se llevaron en el plató de El Hormiguero de Antena 3 los muchos fans y seguidores de este dúo musical que lleva 20 años en los escenarios.

Cuando se anunció la visita para divertirse en El Hormiguero de Andy y Lucas pocos podían presagiar el disgusto que se iban a llevar. Y es que los fans del famoso dueto musical se quedaron en shock cuando los artistas anunciaron este martes su separación durante su visita al programa de Pablo Motos en Antena 3.

Juntos desde 2003, y autores de algunas canciones que han marcado a varias generaciones (como Tanto la quería o Son de amores) los cantantes revelaron que ha llegado el momento de hacer un parón en sus carreras musicales después de 20 años sobre los escenarios.

El motivo que se esconde detrás de esta inesperada separación es un problema de salud: "Hace 5 años tomé las riendas empresarialmente del grupo y mi día a día ha sido bastante complicado porque soy un psicópata de mi trabajo y me gusta llevar hasta el mínimo detalle", explicó Lucas González, reconociendo el "pellizquito" que ha tenido "en el estómago" en las horas previas a visitar el programa pensando en esta durísima decisión que nunca le hubiese gustado tener que tomar.

Pero como confesó, "hace un año me empezaron a dar mareos, unos mareos que se tradujeron en que tenía la tensión bastante alta. Eso me derivó al cardiólogo, tengo una pequeña válvula en el corazón y hemos decidido que lo mejor es bajar un poco el ritmo".

El momento de parar de Andy y Lucas tras 20 años sin descansar

"Estoy con mis pastillitas y estoy estable, pero me tengo que relajar. La salud es lo primero y hay mucha gente que me quiere", añadió, admitiendo que "20 años sin parar y llevarme día a día las cosas a la cama me ha afectado". Por eso, la solución en estos momentos para estar bien y vencer al estrés que le ha provocado problemas cardíacos es, desgraciadamente, bajar el ritmo y tomarse un respiro. "Tengo que hacer mi vida normal, con cabeza. Tengo una familia y unos hijos que me quieren mucho y tengo que pensar en ellos", admitió.

Una separación forzosa que se hará realidad en 2024, ya que antes Andy y Lucas van a despedirse del público que les ha acompañado en los últimos 20 años. En los próximos meses el grupo hará una gira de adiós con fechas cerradas en ciudades como Madrid, Barcelona, Cádiz o Sevilla. "Si queréis vernos, ya sabéis que esta será la última oportunidad. Han sido 20 años increíbles pero la aventura termina aquí", invitaron a sus seguidores.

Su ruptura, eso sí, se producirá solo en el terreno musical, ya que amigos desde que eran unos adolescentes, seguirán siendo fundamentales el uno en la vida del otro a pesar de que Andy y Lucas como dúo emprendan caminos separados.

Sin duda, todo un imprevisto y sonado bombazo con el que El Hormiguero de Antena 3 trituró la parrilla alzándose hasta el 17.7% de cuota de pantalla y 2.459.000 espectadores, líder indiscutible de su franja una vez más logró cosechar sus mejores datos desde haced más de un mes.