Ion Aramendi borra a Lara Álvarez gracias al "tierra trágame" de Jessica Bueno

La tremenda metedura de pata del cantante dejó atónitos a todos sus compañeros de la casa de Guadalix de la Sierra y ayudó a Telecinco a olvidar la "espantada" de su presentadora titular.

Esta semana comenzó en la casa de GH VIP de la forma más impactante y sorpresiva que podían haber imaginado los concursantes. Y es que después de que Jessica Bueno leyese la carta que le escribió Luitingo en el confesionario, Lara Álvarez le señaló que detrás tenía un regalo más del cantante. Se trataba de un perfume, pero no de uno cualquiera: el mismo que utiliza Pilar Llori.

Desde entonces todo fue una locura en la casa de Guadalix y en las redes sociales: "¿Es mi colonia, Luis? Esto es de coña", señalaba Pilar al darse cuenta de que se trataba del mismo perfume que ella utilizaba. "Da igual, no te preocupes", le consolaba Jessica a Luitingo, al que se veía muy afectado, además de decir expresamente que acudió a comprar la fragancia con su madre. "No pasa nada, es una chorrada", reiteraba Bueno ante la sorpresa atónita de los demás concursantes.

Luitingo regalándole a Jessica Bueno el perfume de Pilar pensando que era el que ella usa.



de los momentos más surrealistas vividos en esta edición y el team naranja descojonado de risa jajajajaja



esta secuencia es oro #GHVIP13N pic.twitter.com/LAJSwVXhGt — telemagazine (@telemgzn) November 13, 2023

"Mi perfume, el que yo he traído aquí a Gran Hermano durante un mes entero, que a él le encantaba, el que le llené el cojín...", explicaba Pilar. La reacción del resto de concursantes fue de no dar crédito con lo que habían presenciado. "Pues nada, cada vez que te lo eches, se acordará de mí", le decía Pilar a Jessica. "No tiene nada que ver la historia que ha tenido contigo a la que está teniendo conmigo", le matizaba Bueno.

Llega Laura para comentar la escenita del perfume, se mean vivos con la situación#GHVIP13N pic.twitter.com/BlYpY4e1Iz — Turno de noche 👁️🌙 (@nocheGH) November 13, 2023

"Es lo más surrealista que he vivido en años. Mi participación en GH VIP 8 ha valido la pena por vivir este momento", decía Naomi. Por otro lado, Laura Bozzo tampoco se lo creía: "¿Cómo le vas a regalar el perfume de tu ex?... Me vas a decir que después de haber estado más de un mes con Pilar, ¿no sabes cuál es su perfume?". Por su parte, Jessica decía que en caso de que lo haya hecho porque le recuerda a Pilar, la indicada sería ella porque no le iba a estar oliendo el cuello todo el rato, ya que son amigos.

Laura Bozzo mostraba su opinión en el confe: "Todo lo que él hace, ella lo justifica. No sé si Jessica no se da cuenta de las cosas, no sé si le parece esto gracioso. Es un mensaje que suena a Disney. Luitingo, de alguna manera, está haciéndole más daño todavía". Además, le decía a sus compañeros que "no hay peor ciego que el que no quiere ver".

Ion Aramendi sustituye a una ausente Lara Álvarez

Con todo este terremoto de información en las últimas horas de la casa de Guadalix el Última Hora de GH VIP de este martes logró remontar el vuelo en los audímetros de la mano de Ion Aramendi, que sustituyó a la presentadora habitual del formato, Lara Álvarez (ausente porque tenía que presentar los GenZ Awards).

No se le dio nada mal a Aramendi la misión de suplir a Álvarez ya que el Última Hora le dio a Telecinco un 7.7% de cuota de pantalla y 1.070.000 espectadores, las cifras más altas desde el 17 de octubre, hace casi un mes.