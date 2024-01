El descuido de Eva González en Instagram que no pasa desapercibido

La ex de Cayetano Rivera ha cometido un pequeño descuido en sus redes sociales que sus seguidores no han dejado pasar.

Los movimientos de los famosos en redes están mirados con lupa, y cualquier mínimo error no pasa desapercibido ante los ojos de sus miles de seguidores. Esto es lo que le ha ocurrido a Eva González, a quien se le ha escapado un like en Instagram que, aunque ha borrado rápido, no ha pasado desapercibido.

Y es que cuando estamos revisando las publicaciones de alguien y no queremos que se sepa que hemos estado cotilleando esa cuenta, hay que tener mucho cuidado a la hora de mirar las fotos, porque un descuido puede provocar que se escape un like furtivo, que es lo que le sucedía a Eva González.

El like que Eva González ha borrado inmediatamente

La presentadora de "La Voz", ha sido víctima de su propia curiosidad y, sin querer, le ha dado like a una publicación de María Cerqueira, la nueva pareja de su ex marido, Cayetano Rivera, en la que la portuguesa ha compartido un vídeo con momentos de su 2023. Un error muy llamativo, porque la presentadora y la nueva pareja de Cayetano Rivera no se siguen en rede sociales, un motivo por el cuál Eva González se ha dado prisa en borrar ese like, aunque las pruebas del delito ya habían quedado grabadas.

Hace apenas año y medio desde que Eva González y Cayetano Rivera decidieran poner fin a su matrimonio, una separación que no ha afectado a la buena relación que mantienen. Desde entonces, el torero ha vuelto a encontrar el amor junto a la presentadora portuguesa María Cerqueira, con quien ha cumplido un año de relación.

El revelador gesto de Eva González sobre la relación de Cayetano Rivera y María Cerqueira https://t.co/N1CUMOEJLE — divinity (@divinity_es) January 12, 2024

Y aunque Eva González nunca ha querido pronunciarse sobre su relación actual con Cayetano Rivera ni sobre la nueva pareja de este, ese like furtivo puede ser una muestra de que la relación entre la presentadora y su ex se mantiene dentro de la cordialidad y no queda ninguna rencilla suelta.

Aún así, Eva González siempre ha querido dejar claro que para ella lo importante es que Cayetano este feliz, para que la relación del torero con el hijo que tienen en común sea buena: "Cuanto mejor esté Cayetano, mejor estará nuestro hijo".