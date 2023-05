La exjefa de Asraf denuncia que la acosó durante un trabajo en Alicante

Marta desveló en 'Fiesta' que pasó unos días horrorosos con el novio de Isa Pantoja y que la relación con ésta fue una trampa urdida con Omar Montes para que se conocieran y así ser famoso.

Asraf Beno e Isa Pantoja, que llevan cinco años de novios y tienen previsto casarse dentro de seis meses, viven un momento idílico en sus vidas. Sin embargo, desde que él entró en ‘Supervivientes’, raro es el día que no aparece una información que intente poner su relación patas arriba y nunca deja en buen lugar al novio de la hija de la tonadillera.

La última fue desvelada en el programa ‘Fiesta’, donde Marta, una mujer que fue su jefa en una empresa de camareros de eventos vips en Alicante, desveló las ambiciones del joven por ser famoso a costa de lo que fuera, una presunta trama para que su notoriedad subiese a costa de Isa Pantoja, aunque no fuera su tipo, e incluso una personalidad agresiva que le llevó incluso a acosarla y a su inmediato despido.

Marta es otra de las personas que se han puesto en contacto con los programas para desenmascarar al superviviente. En el transcurso del programa, la exjefa de Asraf aseguró que él no acudía a trabajar sino ‘’a ver qué pescaba cada noche. No trabajó ningún día, se le despidió, Iba a pasárselo bien en cada bolo, cada evento’’.

En septiembre de 2017, Asraf Beno se incorporó como camarero al equipo de trabajo de una caseta de las fiestas de Alicante. Todo el equipo de camareros se hospedaba en un mismo chalet. Marta comenzó a percibir comportamientos inadecuados del novio de Isa Pantoja.

La exjefa relató en el programa un episodio que no deja en muy buen lugar a Asraf. Según contó, tuvo comportamientos muy poco adecuados con ella, a cuya puerta de su habitación llamaba a las tantas de la mañana. Asraf, en un momento dado, entró en su habitación cuando ella no estaba y, para demostrarle que lo había conseguido, le envió un video de la ropa que tenía en el vestidor y se hizo una foto tumbado en la cama rodeado de bragas.

‘’Mi experiencia con él esos nueve días fue horrorosa, horrorosa, hasta el punto de tener que encerrarnos en una habitación con pestillo porque yo me sentía acosada (…). Lo que pasó conmigo fue que no entré al trapo, me encerré en mi habitación por la noche con pestillo, venía de madrugada, tocaba y forzaba la puerta. Me dio miedo, me fui de la casa al día siguiente’’.

Respecto a las imágenes que se pueden ver en el vídeo, ha explicado que el superviviente entró en su habitación cuando ella no estaba y que le envió un mensaje que decía ‘Mira dónde estoy, ya he entrado’ junto al video en el que se le puede observar grabando su ropa.

La exjefa de Asraf aseguró que la relación con Isa Pantoja empezó como una trampa. Marta ha desvelado que desde el principio Asraf le confesó que tenía como objetivo conocer a Isa Pantoja porque, pese a que ‘’no fuese su prototipo’’, tenía que hacer lo imposible para entrar en el mundo de la televisión.

Además, ha desvelado algo que ha dejado a todos los colaboradores del programa boquiabiertos. Al parecer, Asraf llegó a un acuerdo con Omar Montes para poder entrar en ‘Gran Hermano’. Ha explicado que Isa Pantoja no sabía nada y que la relación entre ambos empezó como una trampa.

“Me habló de una persona conocida en concreto, decía que para estar en la tele y ser famoso iba a hacer lo que hiciese falta. Isa Pantoja era el objetivo, pese a que decía que no era su tipo”, añade.

Aunque se resistía a contar cómo se conocieron antes de Gran Hermano, acaba diciendo que “él tenía una estrategia con alguien más, alguien conocido, una persona del mundo de la canción”. “¿Omar Montes?”, le preguntan y ella asiente. “Tenían un acuerdo entre ellos (Isa estaba con Omar) para que el tercero entrara en el reality, había que jugar un poco…”. Marta reconoce que la relación empezó con una trampa de la que Isa Pantoja no sabía nada.