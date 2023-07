Un nuevo y grave delito en la operación Deluxe fuerza la firme decisión del juez

La justicia sigue sus investigaciones y ahora hay novedades que complican el futuro judicial de los implicados e investigados. La Fábrica de la Tele, además, podría estar en bancarrota.

Marcelino Sesmero ha prorrogado la instrucción de la operación Deluxe contra Sálvame y su productora, La Fábrica de la Tele, otros seis meses más. Un retraso más motivado "justa y necesariamente" para acumular nuevas informaciones de "todas las personas que se van uniendo a la macrodemanda" que lleva varios años en cocción, desveló en la crónica rosa de esRadio su subdirectora Isabel González.

Tal y como recuerda la web del citado medio, famosos como Isabel Pantoja, Irene Rosales, Kiko Rivera, Ángel Garó se personarán en la causa y tal como ha explicado la presentadora de esRadio citando fuentes de la investigación. Un proceso en el que ahora se plantea el número de delitos imputados como el de "coacciones y amenazas" en este polémico caso conocido como operación Deluxe.

¿La Fábrica de la Tele en bancarrota?

La productora, mientras tanto, presuntamente plantea declararse en bancarrota para no tener que pagar las costas del larguísimo proceso, obstaculizado por -por ejemplo- Gustavo González, que tal y como dijo Beatriz Miranda, debido a la cantidad de "información sensible" que poseía, no facilitó particularmente la investigación.

"No sé hasta qué punto puede pasarle factura porque se ha enfrentado en alguna ocasión a la policía" -dijo la periodista en esRadio, no físicamente, "pero estando difícilmente localizable", al igual que otros implicados.