Alejandra Rubio estalla contra Pipi Estrada por una “embarazosa” insinuación

Desde que iniciara su relación con el hijo de Mar Flores, la pequeña de las Campos está en boca de todos, aunque parece que el único en plantarle cara es el periodista deportivo.

No pasa semana en la que Alejandra Rubio tenga que enfrentarse a alguna noticia que ponga en peligro la ilusión que le une a Carlo Costanzia, con quien hace pocas semanas iniciaba una relación sentimental que se hacía pública en la portada de Diez Minutos.

Una situación que la convierte en protagonista de desagradables situaciones en su puesto de trabajo, como colaboradora del programa Fiesta y que ponen en el punto de mira la estabilidad que la sobrina de Carmen Borrego parece haber encontrado en el hijo de Mar Flores.

Cuestionada por Pipi Estrada

El más crítico, sin duda con Rubio es su compañero, Pipi Estrada, con quien rara vez que coincide en un plató de televisión sale airosa de protagonizar alguna discusión. Este sábado, la hija de Terelu Campos y el periodista deportivo han vuelto a tener un encontronazo, y en esta ocasión ha sido por los rumores que surgieron esta semana sobre la preocupación de la joven por un posible embarazo.

Tremendo enganchón entre Alejandra Rubio y Pipi Estrada: "¿Cómo se puede ser tan fantasma?" https://t.co/0mRqMtK1iD — Informalia (@Informalia) March 16, 2024

Lo cierto es que ella y Carlo Costanzia no han dejado de protagonizar todo tipo de titulares desde que su romance salió a la luz, y la polémica de esta semana ha surgido a raíz de la compra de un test de embarazo por parte de la joven, que, según ha revelado Estrada en el programa de Emma García, conoce algunos detalles sobre el tema.

"Tuvo dudas, ella me lo va a negar, pero tengo esta información. Ella tenía dudas, y su madre le dijo 'pues vamos a hacernos la prueba'. Se hicieron la prueba y salió negativo, pero tenía dudas", ha indicado el colaborador, ante la mirada estupefacta de Alejandra.

La joven lo ha interrumpido y se ha preguntado: "¿Cómo se puede ser tan fantasma? No es verdad, ¿qué vale más que mi palabra? No ha hablado ninguna persona y justo tienes que hablar tú, que eres el que menos sabe de todos...".

Aunque el plató se ha tomado con humor los constantes rifirrafes de los dos, ella se ha puesto seria y le ha pedido que le deje en paz de forma tajante: "No me hace gracia. Deja de inventar porque siembras la duda porque todo lo que se dice, al final, se queda. Ya lo tiene estudiado, lleva mintiendo toda la vida. Yo no he tenido esa conversación con mi madre porque no ha existido. No voy a pertenecer a este circo que estás montando", sentenciaba la joven.