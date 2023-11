Marta Flich se sale del guion, fulmina a Luitingo en plató y arrasa Telecinco

La sustituta de Jorge Javier Vázquez al frente de GH VIP no terminaba de convencer al respetable hasta que se puso el mundo por montera y logró cautivar con su arrebato frente al cantante.

Entre otras muchas novedades, esta edición de Gran Hermano VIP vino marcada por el cambio de presentadora, con Marta Flich como cara visible de las Galas del reality. La labor de la nueva conductora del programa no terminaba de convencer a muchos de los seguidores del programa que hasta le han puesto un mote por su presunta falta de espontaneidad: Miss Cue, por aquello de salirse poco o nada del guion.

Sin embargo, este jueves de Gala Marta Flich tiró de espontaneidad en un momento dado, en el que le tocó lidiar con Luitingo en plató y en un arrebato logró cautivar a todos esos seguidores del formato que se le resistían por cantarle las 40 al cantante que ha estado jugando a tres bandas durante su paso por el concurso.

Cabe recordar que Luitingo entró con novia a Guadalix, allí comenzó una relación incipiente con Pilar Llori que fue expulsada al poco tiempo, pero el cantante lejos de mantener el tipo comenzó "algo" con Jessica Bueno y al salir rompió con la influencer...

Desde entonces la relación entre ambos es bastante tirante y este jueves con los dos sentados al lado en el sofá de gala de GH VIP tuvieron varios momentos de tensión... hasta que la presentadora intervino llamando la atención al cantante.

Marta Flich se harta de los requiebros de Luitingo y se sale del "cue"

Todo empezaba tras ver un vídeo de Jessica hablando de la desconfianza de Pilar con Luitingo. "No sé lo que pensará ella de que este señor está ilusionado con ella", decía Llori y él explicaba que "en ningún momento dijo que estaba ilusionado con ella". Flich le recordó lo que dijo y él insistió en que dijo que le "encantaba ella cómo es".

MARTA FLICH VS LUITINGO



JAJAJAJA ESTOY LIVING. BRAVA MARTA!!!



— Brianasoo 😌 (@briianaso) November 2, 2023

"Jessica habla mucho de empatizar con las mujeres, no sé qué ha empatizado conmigo cuando se ha tumbado con él en la cama para ponerle la pierna encima", entonó la influencer Pilar y la presentadora le cortó: "El que se había comprometido contigo es este señor, no ella". "¿Que yo me he comprometido a qué?", saltó Luitingo.

Esto de @martaflich, contra la chulería de Luitingo: "¿Sabes lo que significa la palabra 'compromiso', la palabra 'lealtad', 'te espero fuera'?... rogaría un poco de respeto, nos lo merecemos todos".



— El Chico Comenta (@ElChicoComenta) November 2, 2023

Y ahí comenzó todo: "¿No te has comprometido como ser humano con ella?". "Dímelo tú", respondió el exconcursante desafiante colmando la paciencia de Flich: "Tú eres responsable de tus actos y de tus no actos. Te rogaría un poco de respeto, nos lo merecemos todos. Cada uno es responsable de sus actos y se retrata uno mismo".

Tras esto, Luitingo consideró salir del plató, según confirmó la presentadora, pero tras unos momentos el cantante volvió y Marta Flich le dijo en directo que "se alegraba mucho" de que hubiera decidido estar en plató de nuevo, aunque él optó por no sentarse al lado de Pilar en este momento.

— M 📺 (@casasola_89) November 2, 2023

Celebrada intervención de Marta Flich que no le vino nada mal a GH VIP este jueves (amén del escándalo organizado en torno a la expulsión de disciplinaria de Gustavo Guillermo y Alex Caniggia) ya que Telecinco anotó un 12.9% de cuota de pantalla y 948.000 espectadores para la gala (sus cifras más altas desde el 19 de octubre). No pudo con el MasterChef Celebrity de La Uno de TVE (16.9% y 1.202.000) pero logró imponerse a Joaquín: El Novato con Bárbara Rey en Antena 3 (8.3% y 702.000).