El escondite viral de Karina en GH VIP 8 corta el ataque de risa a Marta Flich

En un principio podría parecer que otros concursantes de la lista de famosos podrían llegar con más peso, pero poco a poco la cantante se está haciendo con los titulares por méritos propios.

Aunque en un principio otros compañeros de encierro en la casa más famosa de Guadalix parecían estar llamados a ocupar el puesto de "concursante estrella" de su edición poco a poco Karina se está haciendo un hueco importante entre los fans y seguidores de Gran Hermano VIP 8.

Sus inesperadas salidas están cautivando a los fieles al formato y este jueves de Gala sin ir más lejos causó sensación en redes sociales con un momentazo que no pasó desapercibido y que hasta provocó la risa de la presentadora Marta Flich.

Que me meo con Karina coño jajjaa



#GHVIPGala2

Todo sucedió en el momento de la entrada del patinador Javier Fernández como concursante oficial del programa. Los demás participantes le recibieron con la sorpresa de esconderse en diferentes partes de la casa para salir cuando llegara.

Algunos han escogido la despensa, otros una habitación o detrás de la isla de la cocina, pero el escondite que más reacciones provocó a su alrededor fue el de Karina, y no era para menos...

La cantante no dudó un momento en sentarse en una butaca al lado de las camas, coger una almohada para tapar su cabeza y cubrirse con ella. Totalmente ajena a ello Karina provocó, sin saberlo, un divertido momento que fuemomentado en las redes sociales, y sacó las sonrisas desde el plató y de la propia Marta Flich.

KARINA SOY YO TRATANDO DE ESCONDERME DE LOS PROBLEMAS. #GHVIPGala2





"Me ha gustado mucho el escondite que ha encontrado Karina, es el que más me ha gustado", bromeó la presentadora cuando conectó en directo con los concursantes y la cantante no dudó en seguir con la guasa: "Si me tiro al suelo tenéis que llamar a una grúa".

Momentazo sin duda que sin embargo no le valió a GH VIP 8 para terminar de cuajar en los audímetros en una noche, la del jueves, de lo más complicada en la que Telecinco anotó un 12.3% de cuota de pantalla y 881.000 espectadores en su segunda gala, bajando frente al estreno de la semana pasada (13.4% y 1.106.000).

La palma se la llevó La Uno de TVE con MasterChef Celebrity y datos de 15.2% y 1.155.000. Por su parte, Antena 3 anotó un 11.2% y 926.000 para Joaquín, El Novato.