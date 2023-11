Martín Blázquez recibe presiones para dejar de hablar de Ramos y Rubio y arrasa

Parece que hay a quien no solo no le está gustando que se hable de crisis en el matrimonio de la modelo y el futbolista sino que está bordeando las fronteras de lo legalmente permisible.

No es la primera vez que la noticia de la supuesta crisis en el matrimonio formado por Sergio Ramos y Pilar Rubio se pone sobre la mesa. Sin embargo, esta vez parece que va más en serio que otras, según se desprende de las reacciones que está provocando a su alrededor y en los aledaños de la pareja, cuyo entorno admite que la cosa es real y grave.

El caso es que fue Marisa Martín Blázquez la que dio la primera noticia sobre la supuesta crisis del matrimonio y hasta habló de una tercera persona muy concreta por parte del futbolista.

Información que ha sentado muy mal en algunos ámbitos, hasta el punto de que la periodista aseguró este miércoles en el plató de TardeAR de Telecinco que está recibiendo "presiones" por haber hecho pública una información sobre la que, no obstante, se reitera.

"Puedo deciros que estoy recibiendo presiones de por qué he contado esto y que estoy mejor calladita", transmitió Martín Blázquez, que no entiende el motivo de estos "nervios": "Es una cuestión de la que me informan, llevábamos tiempo trabajando y recibir presiones...".

Marisa Martín Blázquez no se retracta de sus informaciones sobre Sergio Ramos y Pilar Rubio

Sin embargo, la colaboradora de Mediaset reiteró que han llegado a hablarle de una "crisis" que habría tenido lugar hace cuatro años: "Dicen que hay un nombre propio por parte de Sergio, que aquella crisis se solventó luego, nació su último hijo pero ha vuelto a hacer mella".

Problemas en el paraíso que están generando gran interés por parte de los espectadores que este miércoles volvieron a demostrar a Ana Rosa Quintana que les interesa más el corazón que la política ayudando a TardeAR a cosechar su tercer ascenso consecutivo en los audímetros hasta alcanzar el 10.5% de cuota de pantalla y 928.000 espectadores, sus cifras más altas desde hace más de un mes.