Carlos Pérez Gimeno apoya a Ana Obregón: "Es la voluntad de su hijo Álex Lequio"

"Lo primero que tienes que saber es que esta niña no es mi hija, sino mi nieta. Es hija de Aless y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe", sentenció Ana Obregón.

Ana Obregón vuelve a ser la protagonista del día tras desvelar a la luz pública que, biológicamente, Ana Sandra es nieta de la actriz. Es decir, es hija de Alejandro Lequio y fruto de su última voluntad antes de fallecer. No obstante, aunque de forma biológica no es la progenitora de la recién nacida, sí que es – en el ámbito legal – su madre.

Ana Obregón confirma que su hija es su nieta y que Aless Lequio le dejó deberes.#AnaObregón https://t.co/r2HKvBt6vE — ESdiario (@ESdiario_com) April 5, 2023

A todo esto, el periodista y colaborador de televisión Carlos Pérez Gimeno se ha pronunciado y ha expresado que “esta gestión subrogada está totalmente legalizada, pensada y firmada por Alex”. Esto es, existe una hoja escrita por el fallecido en el que manifiesta sus últimas tres peticiones antes de fallecer, entre las cuales se encuentra su voluntad de continuar con su legado. Tal y como ha podido confirmar Pérez, los contratos son “brutales” y fácilmente “ha podido cobrar 50.000 dólares”.

Ana Sandra es fruto del amor

Se trata de una técnica de reproducción asistida que – al no estar acostumbrados en España – no se sabe cómo analizar. Lo que sí es cierto, y así lo cree el entrevistado, es que esta niña, ha venido al mundo por un tema de amor”. Se dan muchos casos, empero, en los que los niños vienen al mundo a través de un embarazo “convencional” sin ser frutos del amor.

A priori, resulta fácil y natural juzgar y no entender la decisión de Obregón a su adulta edad – con 68 años específicamente – pero no es el caso de Gimeno, pues se pone “en la piel de Obregón” y si su hijo le pide antes de morir que su legado continúe, “yo no me hago ni medio lío y voy a ultranza” ha expresado tajante a ESdiario.

Esta gestación subrogada, que está legalizada en múltiples países, en Estados Unidos ha sido totalmente garantista y se ha tenido que seguir un proceso legal muy duro. “La recién nacida, tendrá doble nacionalidad: estadounidense y española”, aseguró.

Lo que está claro es que ha sido una gestación tardía y complicada. No ha sucedido de la noche a la mañana, porque “lo ha intentado varias veces”. Al parecer, “no germinó a la primera” y, sin darse por vencida, “tuvo que volver a empezar”.

Una de las críticas más duras que ha recibido Ana gira en torno a su edad. Comentaban, además, que la niña va a crecer sin una madre. A todo esto, Carlos se ha mostrado en desacuerdo: “Obregón vivirá más o menos tiempo. Quizá pueda vivir más de 20 años. Tiene todo más que pensado, esta niña no va a estar sola”.

Lo que es cierto es que la cantante tiene una familia muy unida, que “son una piña y siempre han estado muy unidos” ha expresado el entrevistado y, afortunadamente, Ana lleva toda la vida trabajando y tanto ella como su familia, “tiene dinero” ha incidido.

La “otra madre” sale a la luz

Otro acontecimiento que ha generado mucho revuelo ha sido el desvelamiento de la mujer gestante de Ana Sandra a través de imágenes. Un tema que pone de manifiesto la parte del tratamiento informativo y hasta qué punto resulta ético.

Por su parte, Gimeno admite que esta noticia le ha “pillado por sorpresa” y confiesa no haberse “puesto en contacto con la publicidad que lo ha expuesto”. No obstante, tratándose de un tema legal, cree firmemente en el hecho de que “lo han hecho bajo la legalidad, sino, pueden tener un problema muy grande”.

Alessandro se pronuncia sobre la gestación

Alessandro Lequio, padre del fallecido Álex Lequio, parece que no estaba de acuerdo con la gestación subrogada que emprendió Ana Obregón. Lo que poca gente se esperaba es que éste supiera desde el principio lo que Obregón estaba planeando.

Al parecer, su hijo hizo llegar a sus dos progenitores sus peticiones antes de marchar. No obstante, aseguraba el entrevistado a este medio, que “a raíz de todo esto, la buena relación que había antes entre Alessandro y Ana, ahora no la hay”. A su parecer, a pesar de no haber querido comentar nada más “muy de acuerdo no están” ha concluido.