Carmen Borrego airea la gran mentira de su nuera, Paola Olmedo, sobre su nieto

La hija de María Teresa Campos volvió a su puesto de trabajo de antes de Supervivientes y demostró que ahora es la persona de moda en el mundo del corazón, sobre la que gira todo.

El regreso de Carmen Borrego al programa Así es la Vida en el que colabora después de la baja médica que puso fin a su aventura en Supervivientes no podía estar rodeado de más expectación. Y la hija de Teresa Campos no defraudó.

Tras conocer la dura exclusiva que su hijo y su exnuera habían concedido a una revista anunciando su separación y cargando contra ella, Borrego se sinceraba como nunca a solas con Sandra Barneda y César Muñoz y ya de paso quiso aclarar todos los temas que la aludían.

Y es que la pareja (o expareja) reprochó a la hermana de Terelu que anunciara el embarazo de Paola Olmedo en una revista y la acusó de avisar a la prensa en determinadas situaciones familiares, pero Borrego desmintió estos extremos: “Siempre que he ido a casa de mi hijo, le he llamado antes para que esto no ocurriera. Cuando nace mi nieto yo no estoy, no se me avisa, me entero por la televisión… y no me importa decirlo, porque yo lo que no voy a decir son mentiras, se me manda un mensaje y se me dice que están en otro hospital, no el que están. Yo no pensaba ir porque no quería causar ningún problema…”.

Carmen tiene claro que la intención de estas mentiras era que no fuera, "evidentemente", pero también aclaró que "yo no iba a causar en ese momento ningún problema ni ningún estrés, creo que era un momento importantísimo en la vida de ellos, importaban ellos… importaba que venía un bebé al mundo al que yo querré siempre, me dejen verlo o no, tenga relación con él o no".

No solo negó la hipótesis de la venta de la exclusiva del embarazo de su nuera sino también que avisara a la prensa en otras ocasiones: "Yo fui a conocer a mi nieto porque mi hijo me lo pidió, yo, de hecho, le dije que era mejor esperar, precisamente, por el revuelo que había formado. Me sorprende que ahora digan que soy yo la que llevo la prensa a su casa, ellos saben positivamente que no, saben que he salvaguardado su intimidad siempre… que me ha caído de todo en un plató de televisión y nunca he hablado de ellos".