Mariló Montero denuncia que ha sufrido una agresión por parte de un famoso

La colaboradora de 'Espejo Público' ha desvelado la situación que vivió en un acto público hace unos días y que no denunció por encontrarse su novia en el lugar de los hechos.

Justo unas horas después de que la Audiencia de Barcelona condenara a los conocidos paparazzi Diego Arrabal y Gustavo González a diez meses de cárcel y 1.400 euros de multa por intentar lucrarse con fotos de Mariló Montero en topless, la periodista sorprendía a todos con la impactante noticia.

La ex mujer de Carlos Herrera respondía este viernes a una pregunta de Susanna Griso, sobre si alguna vez habían metido mano a la periodista, al hilo de la cantidad de denuncias que ha habido en las últimas semanas, motivo de debate en el espacio de Antena 3: "Hay mucho mamarracho que todavía te mete mano y estamos ya en el siglo en el que estamos y ya saben perfectamente que no tienen que invadir tu espacio", lanzaba, misteriosa Montero.

Durante un acto público

"Eso es otro tema, Mariló. Que te metan mano es otra cosa», apuntaba Griso, a lo que la colaboradora respondía que "estar en un acto y que te toquen el culo... ¿Es otra cosa?", una reacción que despertaba la curiosidad de sus compañeros, mientras la presentadora aclaraba: "eso ya es una agresión sexual".

La confesión de Mariló Montero en Espejo Público: "Un hombre muy famoso con novia me metió mano la semana pasada"



¿Está explotando por fin el 'Me Too' en el cine español? Mariló Montero nos cuenta qué le ocurrió la semana pasada.https://t.co/VSX26a4v81 — 𝕾𝖎𝖌𝖑𝖔 𝖃𝖃𝕴™ ⏳💻🏳️‍⚧️⃠ (@sigloxxiinfos) March 3, 2024

Fue entonces cuando la colaboradora contó lo sucedido días antes: "La semana pasada, en un acto, un tío muy famoso me metió la mano. O le daba una hostia delante de la novia y se montaba... ¿Qué hago, le doy una hostia en ese momento?".

Montero detalló cómo fue su reacción: "No hice nada porque son muy conocidos, muy famosos. Yo me defiendo de otras formas. Verbalmente, tengo una defensa inmediata. Lo que me sale en ese momento es darle una bofetada, pero también tengo que pensar en el cisma que se monta públicamente, porque estoy en un evento público", explicaba en plató, añadiendo: "me lo hace en privado y le doy una hostia en la boca que le dejo sin dientes".



La presentadora detallaba también qué medidas ha tomado ante la agresión: "A través del entorno, voy mandando mensajes directos para que no se genere un conflicto familiar, un conflicto matrimonial. Yo no quiero problemas, pero tengo que solventar esto porque no quiero que me agredan a mí".

Gonzalo Miró, con el que Mariló Montero difiere en muchas ocasiones en sus intervenciones, le preguntó por qué no había denunciado a lo que ésta le explicó que, a lo largo de su carrera ha tenido que vivir situaciones similares y que no se le puede exigir a la víctima que tome la medida perfecta ante una agresión sexual: "Di un paso adelante, no me quedé impasible. Me escapé. Nos vemos en momentos de mucha violencia que hay que gestionar muchas cosas".