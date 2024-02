Anne Igartiburu recurre a una estrategia milenaria para atraer audiencia a TVE

La presentadora de 'D Corazón', magacín social que presenta junto a Jordi González, se dirigió a todo su público con un rotundo deseo para el futuro próximo del programa.

Anne Igartiburu se ponía este domingo, 18 de febrero, de nuevo ante las cámaras de D Corazón. La presentadora tuvo que ausentarse el sábado por las grabaciones de su próximo programa en TVE, Baila como puedas. Sin embargo, este regreso no era una vuelta más, era un día especial, ya que la vasca estaba de celebración por su 55 cumpleaños. Así, el mítico rostro de La 1, encara una nueva etapa profesional con toda la ilusión del mundo por su vuelta al prime time de la cadena.

Aunque no todo son buenas noticias para ella, pues desde que se estrenó hace un mes la nueva versión del célebre programa de corazón, no termina de convencer a su tradicional audiencia. Al parecer, la evolución de Corazón con Anne y Jordi González como presentadores y la presencia de algunos colaboradores, no funciona en lo que a datos se refiere. Cabe señalar que el espacio se estrenó con un 6,1% de cuota de pantalla y unos 409.000 espectadores de media.

El mensaje de Anne Igartiburu a su audiencia

El estreno de D Corazón no fue de los mejores y, lejos de subir, el programa que presenta Anne Igartiburu y Jordi González no se consolida en su franja. La media que anota ese formato es del 6,6% y 521.000 seguidores. Unas cifras que le alejan (y mucho) de lo que hacía Socialité cada sábado y domingo. Estas cifras, además, llevaron a RTVE a tomar medidas, siendo una de estas la reducción de su duración, quitándole media hora. Sin embargo, el formato sigue sin convencer. De ahí que, aprovechando su cumpleaños, la presentadora no se cortó al lanzar un deseo, una petición, al público que todavía confía en el programa.

Anne Igartiburu se enfrenta a las malas audiencias de 'D Corazón' lanzando una petición en directo pic.twitter.com/vXZWeOu9Z6 — TVMASPI (@sebas_maspons) February 18, 2024

D Corazón llegaba al final de su emisión, cuando el equipo del espacio de TVE sorprendía a la presentadora por su cumpleaños con un ramo de flores. Tras recibirlo, Jordi González le preguntaba a Anne Igartiburu por deseo para el futuro. "Que sigamos mucho tiempo aquí. Que los que estamos aquí hagamos mucha televisión y mucho directo. Nos encantaría", afirmaba rotunda la comunicadora. Pero no se quedaría solo en ese deseo, ya que la vasca se dirigió, acto seguido, a su audiencia y les lanzó esta petición: "Vamos a estar aquí haciendo corazón mucho tiempo. Nos tenéis que seguir. Contádselo a la vecina, a todo el mundo, porque queremos seguir haciendo tele", insistió Anne. Un deseo que fue completado por Jordi al apostillar que también querían "crecer".