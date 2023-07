El drama que oculta Paz Padilla: su fracaso empresarial después de 6 años

Sin duda es un gran disgusto para la humorista y presentadora gaditana: se ha tenido que despedir de un lugar muy especial para ella, un sitio donde se evadía de sus problemas diarios.

Este mismo jueves 13 de julio les hemos contado en ESdiario que el hermano de Paz Padilla ha sufrido un duro varapalo tras perder el chiringuito que regentaba en Barbate desde hace más de 11 años y, tras salir la resolución oficial del Ayuntamiento de la localidad, la humorista ha utilizado su cuenta de Instagram como altavoz para denunciar públicamente lo sucedido y expresar su malestar.

"Quiero comentaros una cosa porque me estáis preguntando que qué pasa con el chiringuito de mi hermano, qué pasa con El Trompeta. Quiero deciros que este año no está El Trompeta Beach ni va a estar porque ha salido hoy a quién se ha otorgado la licencia del kiosco/bar", ha comenzado relatando Paz Padilla a través de un story, reiterando que la función de su hermano en el chiringuito no era "servir comida, copas hasta las tantas ni actuaciones en directo", decía.

Y daba más detalles: "El Ayuntamiento de Barbate da la licencia para la apertura del kiosco/bar y la da para tres años. Mi hermano lleva 11 años con esa licencia, es de Zahara de los Atunes, está empadronado aquí y tiene experiencia. Tiene guasa que montes un negocio, lo hagas crecer y después des la licencia a otro", ha cargado públicamente contra el Ayuntamiento y su gestión.

Paz Padilla tiene otros motivos para la preocupación

Pero la humorista y actriz que últimamente se había prodigado públicamente para arremeter contra sus ex compañeros de Sálvame, tiene otros motivos para la preocupación y es otro negocio de hostería fallido, pero no el de su hermano, el suyo propio.

Paz Padilla inauguraba en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón un restaurante que bautizaba como Los Tunantes de Villa. Corría el año 2017 cuando la gaditana abría las puertas de su local, ubicado en la calle Carretas, la más céntrica y comercial de esa localidad.

A juzgar por los números, su negocio no le iba del todo mal en los dos primeros años. Hasta 2019, año hasta el que disponemos de los datos, Padilla no perdía dinero pese a la gran inversión realizada.

Paz Padilla y sus números

Así, los datos revelan que la empresa Los Tunantes de Villa S.L., que fundó Paz Padilla en 2017 junto a su amiga María Heredia Simón y su sobrino y representante José Arturo, tuvo un primer ejercicio sin números rojos, con unos ingresos cercanos a los 300.000 euros. Una cantidad que le permitía, en el balance final, obtener beneficios en el primer ejercicio: un número pequeño pero significativo que asciende a 592 euros.

Pero posiblemente esos beneficios hayan ahora desaparecido, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha sufrido particularmente el mundo de la hostelería con la pandemia de Covid-19, y el restaurante ya no sea rentable o no merezca la pena tanto esfuerzo y por ese motivo traspasa su negocio.

Con el cierre de Los Tunantes de Villa se cierra también una de las grandes ilusiones de la gaditana ya que en ese local de Villaviciosa de Odón ha pasado grandes momentos, rodeadas de amigos. En muchas ocasiones, Padilla usaba su restaurante como válvula de escape de las muchas tensiones que ha vivido en Sálvame por sus discrepancias con algunos compañeros, con Jorge Javier Vázquez y con las direcciones de Mediaset y La Fábrica de la Tele.