Tras varios meses "oculto" Kiko Rivera reaparece y noquea con su nuevo aspecto

Alejado del foco mediático desde que Mediaset decidió que no se hablaría más de él y los reporteros dejaron de estar apostados a las puertas de su casa a diario, poco se ha sabido de Kiko Rivera en los últimos meses. Completamente recuperado del ictus que sufrió en octubre de 2022, el Dj está volcado en su profesión y como comparte a través de sus redes sociales, polémicas no pero trabajo no le falta.

Son numerosos los compromisos que le están haciendo recorrer con su música buena parte de la geografía española y este miércoles pinchó en un conocido local de Chipiona, tierra natal de Rocío Jurado.

Tan esquivo con las cámaras como siempre a pesar de que ya no protagoniza titulares, el hijo de Isabel Pantoja evitó revelar cómo se encuentra ni pronunciarse sobre los recientes problemas de salud de su madre, que a punto estuvo de perder la visión en un ojo a causa de una infección.

Serio y molesto con su inesperado reencuentro con la prensa, Kiko también dio la callada por respuesta cuando los reporteros le preguntaron por un posible acercamiento con su hermana, Isa Pantoja, por su inminente boda con Asraf Beno, a la que en principio ni siquiera está invitado.

Kiko Rivera vive un momento dulce en su relación con Irene Rosales

Un silencio que hizo que los periodistas se fijaran más aún en su llamativo cambio físico después de varios meses sin verlo. Demostrando que se está cuidando como le recomendaron los médicos tras sufrir el ictus, el marido de Irene Rosales (con la que atraviesa uno de los momentos más dulces de su relación) ha perdido bastante peso y está más delgado y en forma que nunca. Además, ha cambiado de look y transformado su característica perilla y barba de varios días por un fino bigote con el que se encuentra muy favorecido.

Sin embargo, y a pesar de que se supone que está encantado de que los medios de comunicación le hayan dado un respiro, ha llamado la atención su seriedad durante el bolo, ya que no sonrió en ninguna ocasión mientras intentaba animar a los asistentes con frases como "¡Quién tenga ganas de fiesta que levante la mano!", "hace un poquito de calor quién quiere quitarse el top esta tarde, a ver que lo vea!", "¡a ver esas manos! ¡arriba esas manos todo el mundo!".