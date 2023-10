La bomba de Risto con Bigote Arrocet fuerza a Carmen Borrego a admitir enchufes

Al final tanto hablar, tanto hablar, el cómico chileno va descubriendo algunas verdades que las diferentes miembros de Las Campos no están teniendo más remedio que reconocer. Vienen curvas.

Desde que murió María Teresa Campos se supo rápidamente que Edmundo Arrocet tenía ganas de hablar y desde entonces no ha parado, que si entrevistas, que si declaraciones, que si portadas... y ahora el sillón Chester de Risto Mejide en Cuatro en horario de máxima audiencia.

Antes del bombazo de Mejide este miércoles, el programa Así es la Vida adelantó este lunes un avance en el que se puede ver al humorista chileno quejándose de que le acusen de hablar mal de María Teresa y dejando caer que todas Las Campos le deben mucho.

Así las cosas, fue Carmen Borrego la que respondió desde el programa de Sandra Barneda, y no era para menos por alusiones, porque Arrocet la apunta directamente a ella y a su familia.

"Es cuestión de que mires las entrevistas y a quién he contestado", decía Edmundo a Risto y se preguntaba: "¿Yo he hablado mal de Teresa? ¿Yo? En fin...". Es más, se quejaba de que le han llamado "chulo" y le han acusado de "sacar dinero" cuando en realidad fue él quien lo prestó: "Yo le he prestado dinero a Teresa ¿Tú ves qué es lo que tienen en el testamento? Da vergüenza hablar de esto pero hay que decirlo porque estoy hasta acá. Le he dejado dinero a Terelu, me lo ha devuelto, le he conseguido trabajo al marido de Carmen, a la hija de Carmen... eso no lo dicen".

Puesto que lo de los "enchufes" iba directamente con su marido y su hija, Carmen Borrego se mostró muy enfadada en Telecinco: "No voy a seguir contestando a este señor, es el que ha venido, el que ha hablado de mi familia y no estaba en mi familia hace varios años. Por lo tanto, que él continúe hablando, aprovecha el momento en que fallece y porque no hable mal, para mi madre era peor que hablaran mal de sus hijas".

"¿Que hemos hecho muchas entrevistas? Llevamos muchos años trabajando y vamos a hacer las entrevistas que nos dé la realísima gana. Yo nunca he hecho una entrevista para hablar de él. Yo jamás he cobrado para hablar de este señor", clamaba Borego.



"No hablar mal de una persona no implica no haberle hecho daño, entonces yo sé lo que he vivido, sé lo que ha pasado mi madre y como lo sé, no tiene que contármelo nadie", añadió sentenciando que le parece "feo" que Arocet "aproveche" el momento que viven tras la muerte de su madre.

Carmen Borrego admite que su hija y su marido encontraron trabajo gracias a Edmundo Arrocet

En cuanto a los enchufes, negó el de su marido: "Si le hubiera buscado trabajo me parecía estupendo y se lo agradecería pero no es verdad". Respecto a su hija, admitió que cuando acabó la carrera de Derecho, hizo las prácticas en el despacho de un amigo de Edmundo pero negaba que hubiera ayudado a José Carlos: "Al entrar ella, empezamos a conocer a su jefe, conoce a mi marido y le ofrece un trabajo. Que sí, que metió a mi hija, pero no le buscó trabajo, este señor conoció a mi marido y le contrató".