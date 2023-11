El "hombre de la vida" de Laura Matamoros no es el padre de sus 2 hijos

Aunque llevaba semanas de rumores sobre su espaldas, finalmente la hija de Kiko Matamoros ha terminado confirmando las peores sospechas en lo que ya era todo un secreto a voces.

Después de siete años repletos de altibajos, y dos hijos en común, Laura Matamoros y Benji Aparicio ponían fin a su relación este verano. Aunque en un primer momento se especuló con que podría tratarse de una más de sus crisis, con el paso de las semanas se confirmaban los temores de ruptura definitiva.

Laura Matamoros no necesita un hombre en su vida para estar completa

En uno de los mejores momentos de su vida a nivel personal (los pequeños Matías y Benji Jr son su gran alegría) y profesional compaginando a la perfección su faceta de influencer, campañas de publicidad y una sección propia en el programa Vamos a ver de Joaquín Prat en Telecinco, la hija de Kiko Matamoros confiesa que no necesita a un hombre para estar completa porque, como asegura, "no tengo que rehacer mi vida porque ya la tengo hecha".

"No sé qué pasará en un futuro, pero estoy bien", añadió, bromeando con las imágenes de un caballo al lado de un atractivo joven (en el que no reparó hasta que las compartió en Instagram desatando las risas de sus seguidores) y reconociendo que en esta etapa en la que es feliz soltera, "prefiero el caballo porque no falla".

Tal como confesó ella misma a los reporteros, el hombre de su vida es su padre, y está orgullosa del docureality que acaba de estrenar en Netflix junto a sus compañeros Terelu Campos, Belén Esteban, María Patiño, Kiko Hernández, Víctor Sandoval y Chelo García Cortés: "Me ha encantado el documental, yo quiero uno, por favor hacerme uno a mí también. Es divertidísimo, lo he visto dos veces este fin de semana", destacó con una sonrisa.