La detención de película de Antonio Tejado saca a la luz una existencia terrible

No se habla de otra cosa este lunes que de la detención del sobrino de María del Monte por robar, entre otras, la casa de su tía. Aparte de las imágenes propias de ficción se abrió la veda..

Viendo las imágenes de la detención que ha paralizado la crónica rosa y de sucesos de nuestro país este lunes, el respetable se debatía entre los que echaban de menos que Sálvame estuviera en la parrilla para analizar algo tan morboso y los que no daban crédito a que Antonio Tejado estuviera detrás del robo a la casa de su propia tía hace algunos meses (ingreso en prisión ha decretado el juez por considerarle el cerebro de la trama).

jamás necesité tanto que volviese 'Sálvame' https://t.co/SQH2DVTnjS — LALACHUS2 (@lalachus2) February 12, 2024

Siendo como fue durante años un personaje habitual de los programas de corazón de la televisión española y de los realitys más mediáticos de Telecinco, era inevitable que una vez superada la primera sorpresa comenzara a salir lo más grande de boca de todos esos tertulianos que compartieron platós (y sobre todo bambalinas) con Tejado tanto tiempo.

No estará Sálvame en antena, pero ahí queda gran parte de su equipo repartido por los diferentes canales para contar lo que hasta ahora solo se había insinuado entre líneas. Ahora desde el púlpito que les ofrece Espejo Público en Antena 3, la ex de Telecinco Gema López y Laura Fa dejaron claro que solo se ha visto la punta del iceberg de un personaje con más sombras que luces.

Si la primera dejaba caer que Tejado podría haber "vendido" a su tía en varias ocasiones en el pasado filtrando información, la segunda alarmaba a propios y extraños asegurando que la trama de los robos no es ni de lejos lo más fuerte que puede salir a la luz...

Las adicciones y las malas compañías de Antonio Tejado

Desde Mediaset, Antonio Rossi ahondó en esta idea en Vamos a Ver asegurando que "la familia desconocía la implicación en el robo de María, pero las malas compañías que señalan, su ritmo de vida desde que dejó los platós, su adicción al alcohol, me hablan de una botella al día, y también a las drogas. Su entorno habla de malas compañías, que no le sorprende su implicación en robos y su forma de ganarse la vida en estos últimos tiempos... lo que sí ha sorprendido es su implicación en el robo de su tía. Me hablan de un señor adicto y dependiente".