Semanas de rumores de Tamara falcó y Onieva culminan en llamadas a la Policía

La pareja más mediática de los últimos tiempos protagoniza en los últimos tiempos bombazos informativos tan morbosos como contradictorios que han puesto patas arriba los números de Telecinco

Semanas y semanas de rumores son las que llevan Tamara Falcó e Íñigo Onieva por una presunta crisis matrimonial que ellos y su entorno niegan pero que sus planes por separado (incluso a la hora de dormir) no ayudan a desmentir.

Este domingo en Fiesta se recuperó el culebrón de marras y algunos colaboradores del programa de Emma García volvieron a reforzar la teoría de la crisis que les tiene más separados que nunca: "Nos hablan de que muchas noches Tamara duerme en casa de su madre dejando solo en el ático a Íñigo".

Por el contrario, los más cercanos a la marquesa de Griñón aseguran que no hay nada de nada y que la pareja continúa viviendo en una eterna luna de miel.

Y en medio de todas estas informaciones cruzadas y a veces contradictorias el magacín de corazón de Telecinco soltó una nueva bomba relacionada con la pareja. Según el reportero asfáltico Sergio Pérez, los vecinos del matrimonio se encuentran al límite.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva y una misteriosa llamada a la Policía que sus amigos niegan

Hasta tal punto que algunos de los vecinos incluso llegaron a llamar a la policía en plena noche para denunciar que su intimidad se estaba viendo alterada.



Aurelio Manzano, amigo de Tamara y de su madre, Isabel Preysler, niega sin embargo la información y asegura que Falcó no tiene ningún tipo de problema con sus vecinos: "A mí no me gusta Íñigo para Tamara, pero eso de la crisis y de que todo el bloque está en contra de ellos es mentira".

Informaciones tan contradictorias como los datos que registró el programa de Telecinco con las mismas. De hecho, si bien Fiesta anotó su peor cuota de pantalla desde el 27 de enero con un 9.6% de share, el magacín de Emma García consiguió su mejor número de espectadores (1.056.000) desde el 28 de enero.