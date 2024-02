Experta en moda lo borda en Telecinco destruyendo a la doble

Puede que alguien al ver el nombre de Carla Pereira entre lo más comentado en redes sociales pensara en la esposa de Simeone, pero nada más lejos de la realidad y más cercano a la ficción.

No hay alfombra roja que se precie sin sus clásicos rankings de mejor y peor vestidos y los Premios Goya no iban a ser menos. Como cada año expertos en moda y estilistas hacen sus valoraciones postgala y siempre hay "famosos" que sacan el pie del tiesto y lograr copar titulares.

Este año le tocó el turno a Carla Pereira, joven directora que suele "jugar" a descolocar al respetable con sus looks y que este año superó todas las expectativas.

Nada que ver con Carla Pereyra, la conocida modelo argentina, esposa del entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Cholo Simeone.

Carla Pereyra y Diego Pablo Simeone.

Como cada año, este domingo de resaca post Goya la estilista Paloma González analizó para Socialité de Telecinco la alfombra roja (rosa en este caso) de los Premios 2024. Sin pelos en la lengua, la experta en moda analizó los diferentes looks y no dejó títere con cabeza... pero especialmente dura se mostró con Pereira, cuyo look ya colocó su nombre en lo más alto de la lista de trending topic durante la Gala, y que González calificó de "monstruoso".

Cabe recordar que Carla apareció en los premios con un dos piezas de rejilla en color nude, unas uñas postizas infinitas en un tono similar y un maquillaje rosa que combinaba el degradado con apliques que ocultaban parte de su rostro y unas lentillas que hacían sus ojos reptilianos. Sin embargo, lo que más dejaba en shock a quienes desconocían la intención que había detrás de esta performance fue el bebé anciano que lleva consigo.

De los hachazos de la que fuera estilista de Cámbiame no se libraron tampoco personajes tan dispares entre sí como Mabel Lozano, Sigourney Weaver o Alba Flores... Y sin embargo Socialité demostró que al público le "ponen" estas críticas porque el magacín de corazón de Telecinco de los fines de semana se marcó un 10.3% de cuota de pantalla delante de 777.000 espectadores, sus cifras más altas desde el pasado 14 de enero.