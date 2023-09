Una artista internacional acude al gran concierto de Isabel Pantoja en Sevilla

La tonadillera, que celebra sus 50 años en la música, actuó en el Estadio de La Cartuja de su ciudad natal, ante más de 3.000 espectadores, sus fans incondicionales y rostros populares

El esperado concierto de Isabel Pantoja en Sevilla ha supuesto un golpe de efecto para la artista y un gran empujón para su carrera musical. Miles de incondicionales se han reunido en la Cartuja para escuchar su música y rendir homenaje una grande de la canción española.

Isabel Pantoja actuó este sábado en su ciudad natal, en el Estadio de La Cartuja ante más de 3.000 espectadores. La cantante celebra 50 años en la música y quiso hacerlo con un "reencuentro muy especial con todos sus fans". Para ello, ha organizado una "exclusiva gira 50 aniversario" que arrancó este sábado 23 de septiembre en su ciudad y que, posteriormente, le llevará a las grandes capitales del país.

Con lo que no contaba la 'Reina de la copla' es que entre su público se encontraría con otra diva de la música y no precisamente española: Shirley Bassey, con la que ya estuvo en el Baile de la Rosa hace tan solo unos meses.

"Es una de las más especiales que yo he grabado en mi vida" empezaba diciendo la artista, anunciando que venía un tema muy especial, pero sobre todo importante: Para mí fue un sueño poder cantarla, con todos mis respetos, a mi estilo y a mi forma y todo eso fue gracias a la admiración que tengo a su intérprete original, una estrella que da luz, una artista, una gran cantante y una maravillosa persona".

La cantante de James Bond

Esa persona, Shirley Bassey, se encontraba entre el público: "Que me dio la sorpresa de que venía a verme aquí a Sevilla, a mi tierra y no sé cómo agradecérselo. Esta noche nada más y nada menos la señora, Shirley Bassey, no sé por dónde está, pero por Dios, esta gran ovación para ella, es mundial, el cañón hacia la señora" expresaba emocionada.

Muy emocionada, la tonadillera quiso dedicarle unas palabras a su compañera antes de cantar un tema de la famosa artista: "¡El cañón para la señora!". Isabel pedía que la encontrasen entre la multitud y cuando esto sucede, Bassey, acompañada por varias personas, camina hacía el escenario y sin llegar a subir, pero desde abajo estira el brazo para que Pantoja se agache y le coja la mano, mientras le dice: "¡Qué linda, ay, dios mío, gracias, i love you, i love you, gracias por venir".

Recordemos que la cantante británica es mundialmente conocida por haber sido la que más canciones ha interpretado en la saga de James Bond.

Raquel Bollo, Alma y Gloria Camila

Muchos rostros conocidos acudieron a este espectáculo, entre ellos pudimos ver a Raquel Bollo junto a su hija Alma, Gloria Camila, el cantante Manuel Lombo o Cristobal Soria. Así nos hablaron, antes y después, del concierto de la tonadillera.

"No me preguntes por nada que yo vengo a verla y ni sé nada ni nada" nos contestaba Raquel al preguntarle por la ausencia de los dos hijos de Isabel en una noche tan importante y nos aseguraba no saber nada acerca de si Kiko Rivera o Isa Pi podrían ir al concierto: "yo no sé nada de nada, ahora, no preguntarme a mí porque no tengo ni idea".

A pesar del distanciamiento que tiene con la artista, Raquel no podía faltar al concierto y disculpaba la ausencia de su hijo, Manuel Cortés: "Yo vengo a verla, hace mucho tiempo que no la veo cantar, está en Sevilla y hay que verla... no, Manuel no, Manuel está trabajando creo".

Por otra parte, Gloria Camila se dejaba ver por primera vez en un concierto de Isabel: "¿Has visto? Me lo ofrecieron y me encanta porque nunca he venido me apetece", aunque no se considera una gran seguidora de la cantante confesaba que: "a ver fan, como tal, no, pero a mí me gusta y se me algunas, ojo".

Tras el espectáculo, Raquel Bollo y su hija Alma salían muy felices y la diseñadora confesaba que "es una artista muy completa y toca todos los palos: desde boleros, mariachis, baladas, coplas, un repaso de su carrera artística y la verdad que ha estado muy bien, 4 horas de concierto".

Por su parte, Gloria Camila reflexionaba sobre lo mucho que echa de menos a su madre y manda un consejo a Kiko Rivera e Isa Pi: "La suerte que tienen ellos de poder ir y disfrutarla y no lo hacen; y otros que no la tenemos y no podemos, y me ha dado mucha pena, la verdad" y subraya que "yo animo a que todo el mundo disfruten el tiempo con los suyos, que el tiempo se va... Hay que aprovechar el tiempo con los nuestros, el tiempo vuela, el tiempo es nada".