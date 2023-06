Las grabaciones de las citas de Nieves Herrero y Tita Thyssen nunca verán la luz

Tremendo escándalo se ha organizado en torno a la biografía que la periodista acaba de presentar sobre la vida de Carmen Cervera. Con una denuncia sobrevolando hay datos muy morbosos.

“Aquí os presento esta vida de novela de un personaje que todos conocemos”, con estas palabras comenzaba Nieves Herrero la presentación de su libro La Baronesa. Una obra de 700 páginas basada en hechos reales y que sale a la luz salpicada por la polémica: “Esta aventura literaria comenzó a finales de 2019, cuando Carmen Thyssen me llamó por teléfono y me pidió que escribiera un libro sobre su vida. Durante tres años me fui introduciendo en su mundo, mantuve encuentros y largas conversaciones en su casa de La Moraleja, a veces me recibía en chándal y prolongábamos nuestros encuentros hasta altas horas de la madrugada. Recuerdo que en pandemia, siempre llevaba mi salvoconducto por si me paraban por la carretera. Me he sentido parte de su vida, parte de lo que ella me ha dejado durante este tiempo”, confiesa la periodista.

Sin embargo esa estrecha relación entre el personaje y la autora, se viene abajo cuando el pasado 23 de abril Tita Cervera, coincidiendo con su 80 cumpleaños, anuncia en Espejo Público que ella misma está preparando sus memorias. Una declaración que deja en shock a la periodista: “Nos enterábamos todos a la vez: los espectadores, la editorial y yo. Tita desea hablar, contarlo todo, pero creo que los abogados tienen un lugar preferente en su vida. Es muy probable que le haya influido el entorno a tomar esta decisión. Cuando ves que una persona se abre en canal contigo, piensas que se va a retomar todo, pero de repente nuestra relación se fue a negro, sin entender por qué y sin recibir ningún tipo de explicación por su parte”.

Nieves Herrero y la editorial decidieron seguir adelante con el libro

A partir de ese momento Nieves intenta contactar con Tita en numerosas ocasiones sin obtener respuesta: “La he llamado muchas veces para que me contase que sucedía, el día de su cumpleaños le envié un mensaje que dejó en leído pero que nunca me respondió”. Con la ausencia de una explicación por parte de Cervera, Herrero y la editorial deciden seguir adelante con el libro: “Eso sí, este es un libro diferente al que tenía pensado escribir, pero tal vez por ello aún más interesante”, apunta.

La editorial y Carmen Cervera rescinden el contrato que habían firmado y la periodista decide no tirar por la borda el trabajo de tres años y seguir adelante con la publicación de su novela. El tiempo de entrega apremia y tiene menos de dos meses para introducir los cambios en el libro, porque en esa obra se incluían las conversaciones y entrevistas de la periodista con la Baronesa: “Grabábamos todo lo que me contaba de cara a lo que íbamos a contar en el libro, todo eso tuve que eliminarlo, un trabajo muy arduo que he tenido que hacer con el añadido de lo mal que lo estoy pasando emocionalmente. Esas grabaciones están guardadas en un cajón y nunca verán la luz, puede estar tranquila, en mi novela no se reflejan”.

Carmen Cervera y la selección de fotos personales para su libro

“La última vez que nos vimos fue en enero de 2023 para recopilar las fotografías de su álbum personal que se publicarían en el libro. Seleccionamos las mejores y aquellas en las que no saliese fumando un cigarro, para cuidar más la imagen”, añade.

Profundamente emocionada y a punto de romper a llorar, Nieves explicaba a los periodistas que nos dimos cita en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde tuvo lugar la presentación, lo que le había impulsado a terminar la obra a pesar del inexplicable abandono de la Baronesa: “Yo hoy defiendo los derechos de cualquier periodista, de cualquier trabajador o responsable de un libro. Le he dedicado a Tita Cervera tres años de trabajo, restándole tiempo a mis hijas, a mi marido, a mi familia y a mis amigos. Estoy muy afectada, no me he recuperado emocionalmente, tengo sentimientos. Cuando una persona se abre contigo en canal, piensas que la relación se puede reconducir. Todo lo sucedido me ha afectado mucho, pero al mismo tiempo he sentido rabia, he querido reaccionar porque nadie puede impedirte escribir sobre un personaje que es público”.

"He dedicado mi tiempo a TITA CERVERA y no a mi familia #Nievesherrero

Cuando Tita y Nieves decidieron embarcarse en la aventura de esta biografía, la periodista le advirtió a la Baronesa que no pensaba escribir una novela romántica, sino una vida con sus luces y con sus sombras, algo que la protagonista vio con buenos ojos: “Sé que Carmen Cervera tiene muchas ganas de hablar, de contar muchas cosas pero tal vez el entorno le haya convencido de otra cosa”.

A pesar de todo Nieves confiesa ver en Tita Cervera a un “personaje de película con una vida apasionante”. Durante estos últimos años la periodista ha conocido muy de cerca a la galerista, aunque nunca pensó que le fallaría: “En nuestros encuentros de estos tres años nos hemos reído mucho, en las distancias cortas es muy divertida, nunca la he visto llorar. Me ha paseado por todas sus habitaciones, he conocido a toda su familia, me ha presentado a su hijo Borja. Ella adora a sus hijos, Borja es la persona más importante de su vida y las niñas, Carmen y Sabrina son sus “ángeles”, así las llama ella.

Ahora y con la novela ya en las librerías, está en el aire si Tita Cervera demanda o no a Nieves Herrero. Según Aurelio Manzano, la Baronesa se plantea demandar a la periodista por la publicación de esta vida novelada que refleja el retrato fiel de una mujer clave en la historia artística y social de España en las últimas décadas: “Una cosa es la intención y otra lo que van a encontrar, no hay absolutamente nada demandable”, responde la autora.