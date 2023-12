Acusan a Willy Bárcenas de hacer playback en los premios Forqué y éste contesta

El hijo del extesorero del Partido Popular tuvo que salir en redes sociales para defenderse de las acusaciones de realizar playback en su actuación en los premios Forqué.

A lo largo de la historia han sido muchos los cantantes que han optado por realizar playback durante alguna de sus actuaciones por distintos motivos. Aunque también hay muchos otros que no utilizan esta técnica pero que son acusados de ello y tienen que salir a defenderse. Eso es lo que le ha ocurrido a Willy Bárcenas, el hijo del extesorero del Partido Popular y cantante del grupo Taburete, en las últimas horas.

La actuación de Willy Bárcenas en los Premios Forqué puesta en entredicho

Ha sido tras la actuación del cantante con su grupo Taburete en los Premios Forqué, que se celebraron el sábado 16 de diciembre en el recinto IFEMA de Madrid y donde Willy Bárcenas y su grupo interpretaron su tema 'Roto y elegante'. Tras la interpretación del grupo en la gala, que fue retransmitida en La 2 de Televisión Española, el periodista David Arnanz acusaba al cantante del grupo de haber hecho playback.

Enorme ese ¡viva España! de Willy Bárcenas ayer con Taburete en los Premios José María Forqué. pic.twitter.com/EAS9RxEiZQ — Luis Moscardó (@moscardol) December 17, 2023

"Willy Bárcenas, el hijo del encarcelado tesorero del PP ha actuado hoy en la gala de los Premios Forqué con su grupo Taburete. Al acabar el playback ha espetado: '¡Viva España!'", ha escrito David Arnanz en su cuenta de Twitter durante la retransmisión de los premios.

Willy Bárcenas, el hijo del encarcelado tesorero del PP ha actuado hoy en la gala de los #29Forque con su grupo Taburete. Al acabar el playback ha espetado: “¡Viva España!” pic.twitter.com/K9wzunZET6 — David Arnanz (@DavidArnanz) December 16, 2023

Unas palabras que no han tardado en obtener respuesta por parte de Willy Bárcenas, quien ha tenido que poner en su sitio al periodista: "Muy orgulloso de que te acusen de hacer playback cuando no lo has hecho. Y viva España, siempre!".

Muy orgulloso de que te acusen de hacer playback cuando no lo has hecho. Y viva España, siempre!🇪🇸 https://t.co/boNAwO0Y5C — Guillermo Bárcenas Iglesias (@Willybarcenass) December 17, 2023

Tras el zasca de Willy, el periodista ha vuelto a responderle reculando por lo del playback pero también ha intentado quedar por encima del cantante tirando por lo personal: "Ostras! Pues disculpa por lo de playback, lo he dado por hecho porque en estas galas suele ser así. Y lo de Viva España está muy bien, pero hay que seleccionar cuando y donde se dice. No recuerdo haber leído que lo dijeras en el juzgado cuando declaraste por la Kitchen".

Ostras! Pues disculpa por lo de playback, lo he dado por hecho porque en estas galas suele ser así. Y lo de Viva España está muy bien, pero hay que seleccionar cuando y donde se dice. No recuerdo haber leído que lo dijeras en el juzgado cuando declaraste por la Kitchen 😉 https://t.co/2enOEDprRs — David Arnanz (@DavidArnanz) December 17, 2023

Aún así, han sido muchos los que han aplaudido la actuación de Willy Bárcenas y su grupo en los Premios Forqué y que le han recriminado su comentario en redes sociales al periodista.