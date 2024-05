El experto rosa de El País revela en La Sexta el truco de la "fuerza" de Letizia

Coincidiendo con el 20 aniversario de boda de los Reyes hasta el Gran Wyoming dedicó parte de El Intermedio a bucear en los secretos de un matrimonio que tiene a todo el mundo pendiente.

Este martes se cumplieron 20 años de la boda de los hoy Reyes de España Felipe y Letizia y, como el resto de medios, la parrilla de televisión se cubrió de especiales, análisis y balances al respecto de una pareja que sigue generando gran interés y expectación.

Hasta El Intermedio de Wyoming en La Sexta hizo un hueco a sus contenidos y mandó a Andrea Ropero a entrevistar a Martín Bianchi, experto en crónica de sociedad de El País y la SER que además acaba de publicar Letizia en Vetusta.

Tal como planteó Ropero, la llegada de Letizia Ortiz a la Familia Real supuso "un verdadero terremoto". No en vano era la primera vez en nuestro país que una mujer perteneciente a una familia de clase media y divorciada se iba a casar con un príncipe y, con el paso del tiempo, se iba a convertir en reina.

El periodista y escritor corroboró que su llegada a la Casa Real no fue fácil, pues "mucha gente pensó que el enemigo era ella y creo que luego se ha demostrado que los enemigos estaban dentro de palacio y llevaban mucho tiempo viviendo allí. Eran el Rey Juan Carlos e Iñaki Urdangarin, e incluso las Infantas, que eran cómplices de lo que ocurría en palacio".

Martín Bianchi y la fortaleza de los Reyes Felipe y Letizia

Según Bianchi, "había toda una estructura de complicidad y que guardaba silencio ante la corrupción y los malos comportamientos y eso está demostrado", motivo por el que, a su juicio, la gran fortaleza de Felipe y Letizia ha sido "mantenerse unidos cuando fuera y dentro de casa estaban todos en contra de ellos".

No obstante, Martín Bianchi no quiso mojarse demasiado en torno al futuro de la Monarquía o si la Princesa Leonor llegará o no a reinar. En este punto aventura que "habría que empezar a hacer encuestas", ya que, según expuso, llevamos 10 años sin que el CIS pregunte sobre la Corona, sobre la valoración de los miembros de la Familia Real: "Aquí es casi un tabú. Nadie quiere preguntar porque quizá tienen miedo a cuál es la respuesta".

Por el momento, la respuesta que sí se tiene es que el asunto interesa al público. O al menos eso pareció desprenderse de las cifras que registró El Intermedio este miércoles, escalando hasta el 7.7% de cuota de pantalla y 956.000 espectadores, frente al 7.4% y 933.000 del día anterior.