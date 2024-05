Pesadilla en Casa Real: Ana Rosa Quintana, muy cerca de ‘fichar’ a Carla Vigo

La sobrina más díscola de la Reina Letizia, ha encaminado definitivamente su vida profesional y ha sido cazada mientras desarrolla un proyecto profesional que acabará en Unicorn.

Se llama Carla Vigo y es una joven rebelde que ha cumplido ya los 23 años. Esta circunstancia de su personalidad no sería noticia si no fuese porque es la sobrina de la Reina Letizia y por tanto forma parte de la familia del Rey Felipe VI. No es ningún secreto, se lo hemos contado en ESdiario, que la joven Vigo (hija de Erika Ortiz, la hermana de Letizia que se quitó la vida) ha provocado más de un quebradero de cabeza a la Casa Real.

Tanto que en sus visitas privadas a La Zarzuela, que no han sido pocas, para compartir tiempo con su tía y sus primas –la Princesa Leonor y la Infanta Sofía-, la Seguridad de la Casa se le ha llegado a requisar el móvil para evitar fotos o filtraciones incómodas.

La Zarzuela siempre le ha pedido a Carla, como al resto de familiares de los Reyes, un perfil bajo público, cero declaraciones y discreción, sobre todo discreción, algo que parece que no le va a la hija de Erika.

Y, por este motivo, lo que ha trascendido de la sobrina de la Reina Letizia se acerca a lo más parecido a una pesadilla para la Casa Real: Carla Vigo ha iniciado ya su carrera como actriz, lo que le pondría en un foco de atención mediática permanente.

Según ha publicado el portal Jaleos, Carla se ha embarcado con un ilusionante proyecto que ha ideado la actriz Josele Román.

“Lo ha hecho muy bien. Tiene grandes tablas como actriz", sostiene Josele en sus declaraciones al citado medio. El proyecto, en forma de piloto, que ha estado filmando Carla Vigo Ortiz en las últimas semanas -el último día de rodaje fue el pasado sábado, 18 de mayo- lleva por nombre Estrellas en la red. Detalla Román que se trata de una ficción protagonizada por cinco mujeres -ella, Ana Navasquillo, Jenny Llada, Sandra Alberti y Carmen Platero-.

La sobrina de la reina Letizia habla de su prima, la princesa Leonor:



“No me gustaría estar en su piel (…) le animo mucho”



Además, Carla Vigo asegura que “está muy bien” tras la explosiva entrevista concedida a la revista Lecturas. pic.twitter.com/DubQpzou5O — Jose Moreno (@Josemn1_) April 4, 2024

La serie versa sobre la vida de estas féminas maduras y el objetivo de esta producción no es otro que, con gran sentido del humor, enfrentar los intereses y las ambiciones de estas mujeres con la gente joven. Ahí es donde entran los actores Carla Vigo y Jairo Moreno. Ambos son pareja y Carla interpreta a la hija de la dueña de un centro de estética.

Carla Vigo y Ana Rosa Quintana

Carla podría recaer en la productora de Ana Rosa Quintana por lo que este proyecto tendría proyección mediática, algo que produce pavor en la Casa Real, tal y como aseguran a ESdiariofuentes próximas a Palacio que, además, añaden “conocedores de la noticia, no ha sentado nada bien ni a Doña Letizia ni al Rey este giro profesional de Vigo Ortiz.

La directora de esta producción es Esperanza Lemos y la productora es Ana Navasquillo. Asegura Josele que existen dos productoras que se han mostrado especialmente interesadas en esta serie: Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana -dueña de espacios de Mediaset España como TardeAR ,Vamos a Ver, La Mirada Crítica o Así es la vida y que se ha metido de lleno en el mundo de la ficción cinematográfica con la serie El Marqués que Telecinco estrena este miércoles 22- y la productora del programa Cine de Barrio.

Una vez terminado el rodaje, y después del montaje, se enviará este material a distintas plataformas -entre ellas, las interesadas-, y se valorará en cuál se emitirá. Además de tratarse de un proyecto muy especial para Josele Román, que la podría catapultar como guionista, también lo es para Carla Vigo, pues podría imprimirle a su carrera un sprint importante, concluye Jaleos.