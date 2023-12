El complejo físico que traumatiza a Laura Matamoros conmociona Telecinco

La hija de Kiko Matamoros es una de las más famosas y seguidas influencers de nuestro país. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce cuando rascas un poco en la piel de las celebritys.

El programa de Telecinco Desnudos por la vida lleva ya unas cuantas semanas en antena intentando concienciar sobre la prevención del cáncer y después de marcarse el striptease de los chicos la semana pasada, esta le tocó el turno a seis famosas que van a dar todo de sí mismas para conseguir hacer llegar a la gente el solidario mensaje.



Laura Matamoros es una de las participantes que pese a los nervios que le produce mostrarse de esta manera ante las cámaras ha puesto todo su esfuerzo para seguir adelante con el reto televisivo y afrontar sus inseguridades.

Durante un ensayo, donde todas las chicas, una por una tuvieron que quitarse una prenda y hablar de sus complejos y sus miedos, la hija de Kiko Matamoros se sinceró delante de todas sus compañeras sobre lo que le gusta y no de su cuerpo: "Es verdad que tengo un cuerpo muy grande, recibo muchas críticas porque tengo un poco cuerpo de hombre y por eso siempre intento taparme".

"¿A ti eso te llega? ¿Tú te piensas que lo tienes?", le preguntaba entonces Anabel Pantoja y Laura se explicó sincera: y Laura se explicaba: "Tantas veces que me lo han dicho, al final pues digo: pues sí".

En este sentido contó que desde pequeña en su clase "era la más alta, la más grande" y que le decían: parece un chico y que esto se acrecentaba porque le cortaban el pelo muy corto: "Trauma, trauma...".

"Bravo por ser así, eres maravillosa", le decía la coreógrafa Sonia Dorado ante sus palabras, esto iba seguido de un fuerte aplauso de sus compañeras y una reflexión de Samanta Villar tras escuchar a su compañera: "Me ha emocionado mucho porque la veo tan bonito y que ella no se vea a sí misma así, me ha dado mucha pena".

Además, en otro momento en el que Laura se sinceraba con sus compañeras hablaba más sobre ella: "Nunca he tenido referentes como tal, puedo admirar a muchas personas. Primero porque soy una persona muy solitaria, no me han ayudado mucho en mi vida y me he hecho a mí misma".

Desnudas por la Vida sube en Telecinco pero no puede con Antena 3 ni TVE

Más que suficiente para que Laura Matamoros lograra que Desnudas por la Vida conectara este miércoles desde Telecinco con el 8.1% de la audiencia y 760.000 espectadores, bastante más de lo que hicieron sus compañeros varones la semana pasada (6.9% y 670.000) pero no lo suficiente para imponerse a la película de Pedro Almodóvar Madres Paralelas en La 1 de TVE (11.9% y 1.135.000) ni a la serie Cristo y Rey en Antena 3 (9.5% y 978.000).