La aventura de Patricia Pérez con un mítico actor deja pasmado a Roberto Leal

La actriz y presentadora se quedó con todo el mundo desvelando una historia increíble que muy pocos conocían y que generó la mejor de las noticias para Antena 3 y su buque insignia.

No hay semana que los invitados famosos de Pasapalabra para ayudar a los concursantes a alcanzar la gloria no terminan sorprendiendo al respetable con sus anécdotas y aventuras y desventuras.

Este lunes le tocó el turno de dejar al presentador Roberto Leal con la boca abierta a la actriz y presentadora Patricia Pérez.

En realidad todo surgió muy espontáneo porque comenzó a raíz de las bromas de Leal con el humorista Agustín Jiménez al respecto de la joya impactante que lucía en su estilismo: "Como se nota Tu Cara Me Suena", el dijo Roberto al hilo del programa de Antena 3 en el que participa el cómico.

Las bromas entre Agustín Jiménez y Roberto Leal terminan en confesión de Patricia Pérez

Jiménez por su parte, no dudó en continuar con el cachondeo y aseguró que "no es bueno, le das con el algodón mágico y se lleva parte". Entre bromas y veras, Agustín anunció que su look era un homenaje a M.A. Baracus, el inolvidable personaje de la serie El Equipo A interpretado por Mr. T.

Fue entonces cuando Patricia Pérez no pudo por menos que saltar e intervenir en la conversación sorprendiendo a propios y extraños con sus recuerdos: "Yo le conozco", espetó al tiempo que explicaba su relación con Mr. T. "Hace muchos años vino a Madrid y a mi me cogía a la sillita de la reina", contó generando gran interés en plató y entre los espectadores al otro lado de la pantalla.

Tanto que Pasapalabra se vino arriba este lunes para comenzar la semana y mejoró sus datos en los audímetros hasta el 20.8% de cuota de pantalla y los 1.682.000 espectadores, las cifras combinadas más altas desde el pasado 29 de junio.