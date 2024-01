Impacto en la tauromaquia: el primer torero que sale del armario y confiesa todo

El mundo taurino anda revolucionado en las últimas semanas, tras la espantada de la ‘no boda’ ahora otro matador habla de su sexualidad y deja a todo al sector totalmente perplejo.

El mundo taurino está cambiando. Nadie puede negar que la tauromaquia y todo lo que le rodea cuenta ahora con muchos detractores. Son otros tiempos, pero ello no impide que los toreros sigan con altos niveles de popularidad o interés en todo lo relacionado con su vida profesional pero también personal.

Hace unas semanas saltaba el escándalo cuando el matador de toros Juan Ortega daba la espantada y dejaba literalmente plantada en el altar a su novia, cancelándola el mismo día de la boda y una hora antes de la ceremonia. Ocurría a primeros de diciembre y desde entonces se disparaban los rumores y especulaciones sobre los motivos reales de este desenlace, nunca mejor dicho.

Apenas mes y medio después otro ‘escándalo’ salpica al mundo del toro y no por lo que ha confesado este diestro sino porque es algo tabú en la tauromaquia. Un torero ha salido del armario sí y además tiene planes en el barrio de Chueca.

Se llama Mario Alcalde y ha revolucionado el mundo del toreo porque en una entrevista concedida al diario El Mundo ha salido del armario. El matador, de 31 años de edad ha reconocido que se caracteriza por tener "unos pensamientos diferentes al resto de los toreros, tanto política como sexualmente".

"Soy pansexual. Me siento muy identificado con la bandera LGTBI. Es que cada uno tiene sus gustos. Me enamoro del interior, no me importa el género", ha detallado el diestro, que, no obstante, rechaza hablar de política porque "los artistas no deben hacerlo".

El torero Mario Alcalde, durante una faena taurina.

Durante la mencionada entrevista, Mario, que tomó la alternativa el año pasado después de torear dos veces en Las Ventas la catedral mundial del toreo, asegura que uno de sus objetivos es "fundar una peña taurina en un bar de Chueca". "La verdad es que todos los gais son antitaurinos. Pero qué bonito es cuando confiesas quién eres y, después de conocerte, lo ven de manera diferente", confiesa al entrevistador.

"Tengo que hacer cosas para que ellos empiecen a hacer cosas. Irán a verme torear. Al principio son personas supercerradas, hay demasiada incultura y no se sabe qué es el toreo", relata.

Y prosigue con este mismo asunto y con su punto de vista para añadir más ‘pimienta’ a la polémica sobre la vida personal que últimamente golpea a los diestros taurinos, tras la mencionada espantada de Juan Ortega o las declaraciones sobre su vida de Fran Rivera, el hijo del famoso Paquirri:

"En realidad, los aficionados somos liberales. Existe de todo. No a todo el mundo que va a los toros le gustan y hay gente que no va a la plaza y le gustan. Me da igual lo que piensen los demás. No vivo de nadie, para eso trabajo en el aeropuerto", concluye.