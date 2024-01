Bigote Arrocet reabre un “melón” sobre Teresa Campos que destroza a sus hijas

El humorista chileno vuelve a la carga con un asunto que ya destapó hace varios años con todo lujo de detalles ESdiario. Normal que a Terelu Campos y Carmen Borrego no les haga gracia.



El cómico chileno ha vuelto a hablar. Y el programa donde colabora Carmen Borrego se lo ha vuelto a poner para que lo escuche y responda. Su trabajo, no hay más. Unos de poner y la otra de contestar. La hija menor de María Teresa Campos ha estado varios días fuera de su programa Así es la Vida, que presenta César Muñoz. La esperaban con un plato fuerte, el novio de su madre. Y de postre, una fruta. Quizás a ella le guste la fruta, ahora. Bigote Arrocet reabre el melón de las pocas visitas que recibía la presentadora en sus últimos años de su familia de sangre. La otra familia es otra historia.

Edmundo Arrocet ha asegurado que su novia recibía pocas visitas de sus hijas y nietos desde que la presentadora dejó de presentar en Telecinco. No es la primera vez que lo dice. Van unas cuantas. Esta información del colaborador del Un, dos, tres… responda otra vez es la misma de gente muy cercana a Teresa que aún no han querido confirmar las palabras del cómico. Llegará el día. El tema fue muy recurrido por estas personas cuando tuvieron que sufrir la dejación de las ausencias de las dos hijas de Campos.

Edmundo ha mentido mucho en relación a los años de noviazgo con su Teresita. Menos trabajos y más Plaza de Santo Domingo. La única que pudo perdonar era su novia. Y ella quizás no lo pudo perdonar porque no lo tuvo cerca. El se marchó. Y no pidió una segunda oportunidad. Las mentiras eran hacia ella.

ESdiario ya avanzó hace años la soledad que sentía María Teresa Campos

Otra cosa son las verdades que cuenta de lo que sucedió en aquella casa en los últimos años de la periodista. Y la soledad que sentía. Y ESdiario ya lo contó en su momento y lo recuerda este martes 23 de enero de 2024.

Verano de 2021. Julio. Teresa Campos se desplaza a su tierra natal, Málaga, para pasar las vacaciones. Allí está Carmen Borrego en la primera parte de las vacaciones de su madre. El relevo se lo hace su hermana Terelu. María Teresa había decidido pasar hasta principios de agosto en su hogar malagueño. Un día llama a Gustavo Guillermo, el verdadero tercer hijo, y le dice que por favor vaya a buscarla. Está llorando. Desea volver a su casa de Madrid. En aquel momento vivía en la mansión de Molino de la Hoz. La que vendió dos años antes de fallecer.

Gustavo inmediatamente se dirige a Málaga y la traslada a su domicilio de la capital. En Madrid almuerza todos los días con él. En Málaga, sus hijas tienen mucha vida social y se siente muy sola. Fue el último viaje que hizo en coche. Después, los pocos viajes que realizaría serían en AVE.

Edmundo Arrocet ha lanzado el guante a Carmen Borrego y a su hermana. Está dispuesto a saludar a las hijas de su novia si se las encontrase en algún lugar. Terelu no entraría en el juego. Casi la cabeza de por medio. Quizás la pierdas. Carmen depende de la pasta. Es cuestión de negociar. Es la mejor comerciante de esta Edad Moderna. Alejandra Rubio o “la niña” por supuesto que lo haría. Si ha sido capaz de sentarse con Pipi Estrada, ya todo es posible.

Y no porque el periodista deportivo tenga una enfermedad con posible transmisión por el sonido de la palabra. No. Según Terelu Campos, su exnovio fue la persona que más daño le ha hecho en su vida. Pim Pam Pum. Cuestión de principios. Mejor prioridades. Lo primero es antiguo y quizás casposo. Para algunas.